Kia donne un aperçu du prochain Niro

Kia a été active au Salon de l’auto de Los Angeles, notamment en dévoilant le concept EV9 qui nous donne une idée du gros VUS électrique qu’elle prévoit commercialiser autour de 2024.

Alors que les visiteurs sont toujours occupés à visiter le Salon, la compagnie s’apprête à nous en présenter un autre. Cette fois, ce sera la version de deuxième génération de son utilitaire Niro. En prévision de cet événement, Kia a partagé quelques images pour donner un aperçu des lignes qu’empruntera sa création.

Le nouveau Niro sera présenté lors du Salon de la mobilité de Séoul qui aura lieu le jeudi 25 novembre. Un lancement pour notre marché sera assurément prévu un peu plus tard.

La version actuelle du Niro est parmi nous depuis 2017 déjà ; le temps est venu pour un renouveau. Note intéressante, la compagnie a mentionné que la nouvelle mouture profiterait de l’influence du concept HabaNiro qui avait été présenté en première au Salon de New York en 2019. Nous étions sur place et nous ne pouvons qu’affirmer ceci : si Kia respecte l’esprit de ce concept, vous risquez de voir beaucoup de Niro sur les routes.

Pour l’instant, ça demeure difficile à savoir, car la majeure partie de la carrosserie du prochain Niro est bien cachée. On reconnaît toutefois les phares à DEL en forme de U et la fine barre qui s’étend sur toute la largeur de l’avant ressemble beaucoup à ce que l’on retrouvait sur l’étude. À l’arrière, les feux, disposés à la verticale, sont identiques à ceux du prototype, tout comme l’épais pilier C peint en rouge. On peut anticiper une approche bicolore ici, mais il faudra voir.

Photo : Kia Le prochain Kia Niro, intérieur

Quant à l’intérieur, là, on va s’éloigner du concept qui proposait un cocon très futuriste. Cette fois, la simplicité et la fonctionnalité semblent avoir eu le dessus.

Mécaniquement, tout est à venir. Retrouvera-t-on les trois options vers lesquelles il est possible de se tourner en ce moment ? Le Niro actuel est proposé en configuration hybride régulière. Celle-ci associe un 4-cylindres de 1,6 litre à un moteur électrique. Une version hybride rechargeable dotée d’une batterie plus importante permet d’aller chercher quelque 40 km en mode électrique, toujours avec la même mécanique. Enfin, la troisième option est entièrement électrique. Cette dernière met à profit un seul moteur de 201 chevaux et dispose d’une autonomie de 385 kilomètres grâce à sa pile de 64 kWh.

Le concept HabaNiro était un véhicule électrique à part entière. Ce qui nous porte à croire qu’il y aura toujours un moteur à combustion au menu, c’est que le prochain Niro n’est pas annoncé comme un futur modèle de la série EV du constructeur.

On vous revient jeudi avec plus d’informations.

Photo : Kia Le prochain Kia Niro, volant, tableau de bord

Photo : Kia Le prochain Kia Niro, arrière