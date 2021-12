Kia rappelle certaines minifourgonnettes Carnival au Canada et aux États-Unis en raison d'un problème structurel qui pourrait entraîner l'ouverture accidentelle de la porte coulissante du côté passager, notamment lorsque le véhicule est en mouvement.

Au total, 3 092 minifourgonnettes Kia Carnival 2022 en Amérique du Nord sont concernées par le rappel, dont 2 956 aux États-Unis et 136 au Canada.

Selon le constructeur, certains supports en plastique situés à l'intérieur de l'actionneur de libération de l'ensemble de la télécommande de la porte coulissante peuvent avoir été fabriqués de manière incorrecte par une société fournissant les composants. Si tel est le cas, la liaison entre le tambour et le support pourrait faire en sorte que le loquet se bloque par intermittence en position ouverte. La porte n'est alors pas correctement verrouillée et peut potentiellement s'ouvrir toute seule.

Kia souligne que des carillons d'alerte et un signal d'avertissement sur le groupe d'instruments devraient avertir les conducteurs lorsque le loquet n'est pas correctement fixé. Selon Transports Canada, lorsque le conducteur conduit le véhicule à plus de 10 km/h, « une alarme continue sonne et le voyant de portière ouverte rouge clignote ».

Kia indique qu'elle avisera les propriétaires par courrier et leur demandera d'apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour faire réparer le loquet de la porte coulissante électrique du côté passager.

