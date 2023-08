Le Kia EV5 a été présenté en Chine

Kia a profité du Salon automobile de Chengdu, en Chine, pour présenter un nouveau VUS électrique, l’EV5. Le modèle sera lancé un peu plus tard cette année là-bas, mais sa en Amérique du Nord demeure pour l’instant incertaine.

En fait, rien n’a été confirmé ni infirmé.

Le tout nouveau Kia EV5 Photo : Kia

La version de production est très semblable au concept qui avait été présenté une première fois en mars dernier. On note aussi une énorme ressemblance avec le nouveau EV9 qui est sur le point de débarquer chez nous. La signature stylistique est réussie, ce qui fait que ça passe bien.

Les détails techniques manquent pour le moment, car rien n’a été dévoilé à ce sujet. Le format du véhicule se rapproche de celui du Sportage. Quant à la plateforme, on se doute bien que ce soit la structure E-GMP (Electric-Global Modular Platform) du groupe Hyundai, elle qui est modulable et qui sert déjà les EV6 et EV9.

L'intérieur du Kia EV5 Photo : Kia

À bord, on retrouve une présentation très épurée et minimaliste, ce qui est aussi en lien avec le concept de mars dernier. Kia promet « un espace intérieur vaste dont le concept et l’exécution se rapprochent du salon de la maison plutôt que de l’habitacle d’une voiture traditionnelle ».

À ce titre, l’éclairage d’ambiance qui compte 64 couleurs réglables sur une échelle de 0 à 10 va permettre aux occupants de créer l’atmosphère souhaitée à bord. Fait amusant, il va changer de couleur selon le mode de conduite choisi. Il va aussi avertir le conducteur lorsque ce dernier va rouler plus rapidement que la vitesse permise. Espérons que le système ne soit pas intrusif au point d’en être agaçant.

Kia EV5 bleu Photo : Kia

Pour ce qui est de la taille de la batterie, de la puissance ou de l’autonomie, il faudra se montrer patients. Ce serait aussi relatif dans ce dernier cas, puisque le cycle de calcul utilisé là-bas est à la fois différent du cycle européen et des normes nord-américaines.

Kia tient une journée d’événement relié à ses produits électriques en octobre (Kia EV Day) et d’autres informations pourraient être partagées à ce moment. Si la compagnie compte commercialiser ce modèle de ce côté-ci de la planète, nous pourrions en apprendre un peu plus à ce moment. Un produit comme l’EV5 se pointerait comme un rival direct aux Nissan Ariya et Volkswagen ID.4, notamment.

Est-ce que l’EV5 va venir ici ? Il est permis de le croire en raison de son format, mais aussi parce que Kia prévoit introduire 14 véhicules électriques à travers le monde d’ici 2027. Il faudra bien qu’on nous en réserve quelques-uns et ce EV5 semble taillé sur mesure pour notre marché.

Plus de détails cet automne, assurément.

Le nouveau Kia EV5, avant Photo : Kia