Kia EV9 2024 - Profil Photo : D.Boshouwers

• Kia a présenté son VUS électrique EV9 au Salon de l’auto de New York.

• Le modèle pourra être commandé dès cet automne.

• La compagnie a apporté quelques précisions concernant les versions qui seront proposées sur notre marché.

• La version à deux moteurs livrera 379 chevaux et 516 lb-pi de couple.

À la fin du mois de mars, Kia présentait son nouveau modèle électrique, le VUS EV9. Ce dernier a fait ses débuts officiels à New York cette semaine. La compagnie avait quelques informations à partager concernant les versions qui sont destinées à notre marché.

Une des différences que l’on a remarquées concerne la puissance des versions à deux moteurs (et traction intégrale). On avait au départ annoncé 380 chevaux et 443 lb-pi de couple. Or, ce sera plutôt 379 chevaux (un détail), mais un couple de 516 lb-pi. Ce surplus de puissance sera offert ailleurs dans le monde, comme option. Avec ce modèle à deux moteurs, une batterie de 99,8 kWh sera de la partie.

Kia EV9 2024 - Trois quarts avant Photo : D.Boshouwers

La compagnie affirme que l’EV9 ne mettra que 5 secondes pour effacer le 0-97 km/h et que la capacité de remorquage sera de 5000 livres. Voilà qui va en réjouir plusieurs, car certains acheteurs doivent retarder leur passage à l’électrique lorsque le véhicule qu’ils convoitent s’avère incapable de tracter leur jouet (roulotte, bateau, etc.).

Le modèle profite aussi d’un système de vectorisation du couple, ce qui va améliorer sa maniabilité et le rendre du coup plus agréable à conduire.

En ce qui concerne la variante à un seul moteur, rien ne change par rapport à ce qui avait été présenté il y a une dizaine de jours. La version à autonomie prolongée est toujours gâtée de la pile de 99,8 kWh. Kia vise une liberté d’environ 480 km avec ce modèle pour notre marché (541 km annoncés avec le cycle européen WLTP), mais les chiffres officiels sont à venir.

Quant à la version d’appel du EV9, elle va recevoir une batterie de 76,1 kWh et son moteur unique va proposer une puissance de 215 chevaux (201 chevaux avec le moteur unique et la plus grosse batterie). Les chiffres pour l’autonomie sont à venir.

Kia EV9 2024 - Logo Photo : D.Boshouwers

D’autres précisions ont été apportées concernant les capacités de recharge. La vitesse maximale dont le système sera capable sera de 230 kW. Selon Kia, ça va permettre aux propriétaires de faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 % en seulement 25 minutes. C’est un peu la norme pour tous les véhicules du groupe Hyundai/Kia qui sont assemblés sur la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Celle-ci propose une architecture à 800 volts.

Sur une borne de niveau 2, la puissance maximale pour la recharge sera de 11 kW.

La compagnie promet aussi un système de conduite semi-autonome plus avancé. Le AHDA (Advanced Highway Drive Assist) promet d’être plus efficace que les systèmes que l’on connaît déjà au sein de cette entreprise.

Kia EV9 2024 - Intérieur Photo : Kia

Kia introduit aussi le dispositif CCNC, le Connected Car Navigation Cockpit. En gros, cette technologie fait du EV9 le premier véhicule Kia doté d’une capacité de mise à jour de ses systèmes en temps réel. Le plus important, c’est qu’il abritera aussi le premier système de navigation de Kia avec guidage d’itinéraires qui tient en compte les stations de recharge. Jusqu’à présent, l’absence d’un planificateur d’itinéraire natif intégré manquait chez Kia. Nous avons bien hâte de voir de quelle façon ce truc va fonctionner.

Les ventes du modèle seront possibles à partir du quatrième trimestre de cette année. La production va être lancée en Corée du Sud cette année, mais la compagnie a mentionné qu’en 2024, elle allait aussi assembler son modèle à West Point, en Géorgie, utilisant à la fois des pièces provenant des États-Unis et de l’étranger. Pour la compagnie, c’est d’une importance majeure, car les rabais reliés aux véhicules électriques sont présents lorsque le modèle est assemblé en sol américain, entre autres (d’autres critères d’admissibilités entrent également en jeu, y compris la provenance de certaines composantes).

Soyez certains de ne pas manquer notre premier essai du modèle lorsque nous aurons l’occasion d’assister à son lancement.