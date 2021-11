Voici le Kia Niro 2023

Le Kia Niro 2023 a été dévoilé hier au Salon de la mobilité de Séoul. Comme les images partagées lundi dernier par la compagnie nous l’indiquait, on retrouve dans cette nouvelle mouture un mélange entre le style actuel du modèle et celui du concept HabaNiro qui avait été dévoilé à New York en 2019.

D’ailleurs, plusieurs éléments visibles sur ce nouveau Niro sont inspirés du concept, à commencer par les phares à DEL et les accents en zigzag à la calandre. On retrouve aussi des accents noirs aux extrémités inférieures avant, un trait stylistique qui se poursuit autour des ailes et sur le bas des flancs latéraux, pratiquement jusqu’aux roues arrière.

Le concept présentait également des sections contrastantes sur l’aile avant, mais de façon plus prononcée. Les minces feux verticaux sont installés à l’extrémité des flancs arrière, si bien qu’on a l’impression qu’il n’y a pas d’éclairage à cet endroit. Deux petites nacelles situées dans le pare-chocs arrière regroupent assurément les clignotants et feux de recul.

Ce qui ne change pas trop avec le Niro actuel, c’est la forme globale du véhicule. Le Niro est dessiné de façon à ce que l’espace intérieur soit maximisé.

Photo : Kia Kia Niro 2023, intérieur

À bord, le design est résolument moderne et inspiré des autres produits récents de la marque. Par exemple, la rangée de boutons multifonctions situés sous l’écran est empruntée au nouveau Sportage. Les grands écrans sont orientés vers le conducteur, on devine pour une meilleure convivialité, et leur forme épouse la ligne du tableau de bord. Dans l’ensemble, la disposition est assez minimaliste, mais attrayante. Kia a également inclus quelques matériaux « verts », comme une voûte fabriquée à partir de papier peint recyclé et des sièges construits à partir de feuilles d’eucalyptus.

La compagnie n’a pas fourni de détails sur les groupes motopropulseurs de son Niro, mais elle a confirmé qu’il serait toujours livrable en configuration hybride, hybride rechargeable et entièrement électrique.

Le Niro sera commercialisé l’an prochain comme modèle 2023. Nous vous reviendrons avec tous les détails sur ce modèle lorsqu’ils nous seront communiqués.