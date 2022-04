Photo : V.Aubé Kia Niro 2023, profil

Kia a présenté ce matin le petit VUS Niro 2023, plus grand et plus audacieux, au Salon de l'auto de New York. Cette présentation de la version nord-américaine du nouveau Niro confirme le style plus audacieux que nous avions vu précédemment pour le modèle lancé il y a quelques mois à peine.

Une fois de plus, notre Niro sera disponible en trois versions, dont une variante hybride, un modèle hybride rechargeable et une version purement électrique. Cette dernière bénéficie d'une autonomie maximale de 253 milles, selon Kia, ce qui correspond à un peu plus de 407 km. Comme le modèle actuel, il est équipé d'un moteur électrique de 201 chevaux et d'un bloc-batterie de 64,8 kWh, et il est compatible avec la recharge rapide en courant continu ; une recharge de sa batterie de 10 à 80 % devrait être possible en 45 minutes seulement sur une telle connexion.

Le Niro PHEV est équipé d'une batterie de 11,1 kWh qui offre une autonomie de 53 km en mode tout électrique, et d'un moteur 4-cylindres de 1,6-litre. Sur un chargeur de niveau 2, Kia donne un temps de recharge complet de moins de trois heures.

Quant à la version hybride, elle fonctionnera elle aussi au moins en partie à l'électricité, puisqu'elle reçoit un système hybride léger pour compléter le même moteur 4-cylindres 1,6-litre de 139 chevaux sous le capot, travaillant en tandem avec une transmission automatique à double embrayage à 6 rapports.

Photo : Kia Kia Niro PHEV 2023, intérieur

Les changements les plus radicaux pour 2023 concernent le style extérieur du Niro ainsi que l'aménagement intérieur et les équipements. Pour l'extérieur, les images incluses ici racontent l'histoire d'une approche beaucoup plus audacieuse et agressive par rapport au modèle sortant au look plutôt sédentaire. À l'intérieur, Kia promet un espace plus grand pour les occupants, ce qui est normal puisque le VUS grandit en longueur, en largeur et en hauteur.

L'intérieur comprend également des matériaux plus durables et accueille des fonctionnalités technologiques supplémentaires, par exemple les nouveaux systèmes d'aide à la conduite de série comme la détection des piétons, l'assistance au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts. Les options comprennent un régulateur de vitesse adaptatif avec une fonction de conduite semi-autonome. Notez cependant que cette présentation concerne le Niro destiné au marché américain et qu'il peut y avoir des différences dans les modèles réservés au Canada.

Les trois versions du Kia Niro 2023 arriveront chez les concessionnaires nord-américains cet été. Les prix devraient être annoncés un peu avant leur arrivée.

Photo : V.Aubé Kia Niro 2023, trois quarts arrière