Une version hybride du Kia Seltos en 2023 ?

Kia serait en voie de finaliser une variante hybride de son VUS sous-compact Seltos, selon un site coréen. La nouvelle version électrifiée pourrait être prête pour l'année-modèle 2023, alors que le constructeur compte introduire des révisions au modèle à ce moment.

Kia est l'un des constructeurs les plus agressifs lorsqu'il s'agit d'électrification de sa gamme, et qui plus est, il est presque le seul à se concentrer sur l'offre d'options électrifiées aux acheteurs soucieux de leur budget. En plus du Niro EV et du Soul EV entièrement électriques, il propose désormais un Sorento hybride sur notre marché et lancera un Sportage hybride pour l'année-modèle 2023.

Selon Korean Car Blog, le Seltos serait le prochain à recevoir un groupe motopropulseur hybride électrique. Sa preuve est une documentation interne indiquant que lorsque le modèle, qui a été lancé pour la première fois à l'été 2019, obtiendra une révision de mi-cycle pour 2023; celle-ci inclura un nouveau choix de motorisations, dont une option électrique. Le modèle hériterait du même groupe motopropulseur actuellement utilisé pour la variante hybride du Niro. Le blogue ajoute que la configuration hybride servira à remplacer les variantes diesel vendues sur certains marchés, mais que rien n'empêche Kia de proposer ce nouveau Seltos hybride en Amérique du Nord, là où la version à moteur diesel n’est pas disponible.

Ce n'est pas une certitude, mais étant donné que le constructeur a été agressif jusqu'à présent dans l'électrification de sa flotte nord-américaine, il y a tout lieu de penser qu'il suivra la même stratégie avec le Seltos.