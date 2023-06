Profil du Kia Seltos 2024 bleu Photo : D.Boshouwers

• Auto123 a réalisé un premier essai du Kia Seltos 2024 révisé.

• Le changement le plus important est l'ajout d'un groupe motopropulseur amélioré.

• Il y a aussi quelques changements au niveau du design.

Comté de Prince Edward, Ontario - Pour un nouveau segment qui a dû se frayer un chemin entre les segments des VUS sous-compacts et compacts, appeler la catégorie des VUS sous-compacts-plus se porte très bien, merci. Les automobilistes canadiens adorent leurs petits VUS.

Il s'agit d'un segment qui sert les clients (les milléniaux urbains et les banlieusards, principalement, selon Kia Cabada) qui ont délaissé la voiture compacte, mais qui n'ont pas tout à fait besoin de la taille d'un VUS compact (tel le Kia Sportage, par exemple).

Manifestement, ces clients sont nombreux, et beaucoup d'entre eux apprécient le Seltos. Celui-ci est devenu, en quatre ans à peine, un meneur dans le segment. Un segment qui compte officieusement 15 modèles ; le succès de Kia avec son Seltos est un exploit à reconnaître.

L'avant du Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers

Quoi de neuf pour le Kia Seltos en 2024 ?



Pour 2024, le modèle a reçu un peu d'amour, question de conserver sa place dans le segment. Parmi les mises à jour notables, citons quelques ajustements du design extérieur à l'avant et à l'arrière, ainsi que l'ajout d'un hayon électrique sur les versions supérieures. Mais surtout, l'équipement de série de l'habitacle s'est étoffé, avec un nouvel affichage intégré pour le combiné d'instruments, à gauche, et l'écran multimédia, à droite du tableau de bord.

Il y a une nouvelle finition, la X-Line, qui est essentiellement un ensemble d'apparences pour renforcer le look du Seltos, et un groupe motopropulseur révisé pour les deux finitions les plus élevées de la gamme.

Le moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple est de retour pour les versions de base du Seltos (LX et EX). Il est associé à une transmission à variation continue (ou IVT, dans le jargon de Kia). Le moteur turbo à 1,6 litre révisé, doté d'une nouvelle boîte automatique à 8 rapports, fait son apparition sur la version SX et est également utilisé sur la nouvelle finition X-Line.

Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers

L'extérieur du Kia Seltos 2024

Kia a retouché les éléments d'éclairage, mais pour le reste, le Seltos est toujours aussi beau (sans être éclatant) qu'à ses débuts. Pourquoi changer une formule gagnante ?

Outre le nouveau design des phares (qui incluent désormais des DEL et des phares de jours à DEL), l'avant reçoit une calandre modifiée, un pare-chocs retouché avec de nouveaux antibrouillards verticaux et une plaque de protection redessinée. À l'arrière, le pare-chocs est également rafraîchi, les feux arrière sont différents (et également à LED) . Conformément aux tendances de l'industrie, il y a maintenant un feu horizontal continu sur toute la largeur du véhicule et il y a une nouvelle garniture de hayon. Toutes les versions sont équipées de jantes en alliage de 17 pouces, la version SX étant dotée de jantes en alliage de 18 pouces.

La nouvelle finition X-Line, qui correspond à la SX mais avec l’ensemble esthétique, ajoute des jantes en alliage noires personnalisées, une galerie de toit unique et une peinture différente sur les plaques de protection avant et arrière.

La palette de couleurs du Seltos 2024 comprend deux nouveaux choix, le bleu pluton (vu sur notre modèle d'essai) et le vert valais. Le choix de l'intérieur est simple : noir ou marron.

Points forts Même design réussi

Même design réussi Jantes bien dessinées

Jantes bien dessinées Éclairage arrière Points faibles Pas beaucoup d'éclat

Intérieur de Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers

L'intérieur du Kia Seltos 2024



Comme nous l'avons vu sur d'autres Kia récemment mises à jour, le nouveau Seltos est équipé d'un nouvel écran intégré pour le tableau de bord. Il possède une vitre continue abritant le combiné d'instruments de 10,25 pouces et l'écran multimédia de 10,25 pouces (les modèles de base sont équipés d'un combiné d'instruments de 4,2 pouces et d'un écran multimédia de 8 pouces). Cela confère au Seltos une touche additionnelle un peu haut de gamme. Par ailleurs, les bouches de climatisation ont été redessinées et la partie du tableau de bord qui fait face au passager présente de nouveaux accents.

Différents thèmes sont disponibles sur le combiné d'instruments numérique personnalisable. Les versions supérieures bénéficient d'un siège à mémoire pour le conducteur, et les passagers arrière ont maintenant deux chargeurs USB à leur disposition.

Les sièges ont également été revus, mais à ce niveau nous sommes restés un peu perplexes face à l'impression que les sièges étaient un peu moins confortables que dans le Seltos précédent. En l'absence d'un test côte à côte, il est difficile de le confirmer, mais les sièges nous ont semblé un peu fermes. Ceci et le fait que la position la plus basse du siège laisse le conducteur assis relativement haut dans l'habitacle (un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres) font que les acheteurs potentiels feront bien de s'asseoir dans le Seltos pour se faire une idée.

Notons que Kia a fait des efforts pour rendre l'habitacle plus silencieux (grâce à un nouveau film appliqué sur le pare-brise, par exemple) . Notre trajet à travers le comté de Prince Edward s'est avéré aussi paisible que le paysage. Mais comme il n'y a pas d'autoroute dans cette région, nous n'avons jamais testé le niveau sonore (ni la douceur du roulement) à des vitesses supérieures à 90 km/h. Ce sera un autre élément à tester pour les acheteurs potentiels...

Écran de Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers

Technologie et sécurité du Kia Seltos 2024

Comme on peut s'y attendre lors d'une révision de modèle, le Seltos 2024 dispose de plus de technologies de série qu'auparavant. Par exemple, il y a de nouvelles fonctions de sécurité (alerte de collision avant, assistance au maintien de la trajectoire et assistance à l'évitement des collisions dans l'angle mort).

Il convient de noter l'introduction de la clé numérique sur ce modèle. Déjà présente sur le Telluride et le Sportage, elle permet aux propriétaires d'accéder à leur véhicule uniquement à l'aide de leur téléphone intelligent.

Points forts Nouvel écran intégré

Espace intérieur

Espace intérieur Visibilité

Visibilité Technologie généreuse dès le modèle de base Points faibles Les sièges pourraient être plus haut de gamme

Design de Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers

La conduite du Kia Seltos 2024

Tel que mentionné, notre journée de conduite ne nous a pas permis de tester le nouveau Seltos sur l'autoroute ; ce sera pour une autre fois. Par contre, nous avons eu amplement l'occasion de mettre à l'épreuve le groupe motopropulseur révisé de la variante SX dans toutes les autres situations.

Ce groupe motopropulseur comprend un moteur turbo de 1,6 litre qui développe désormais 20 chevaux de plus que le précédent, soit 195 chevaux, ainsi qu'un couple de 195 lb-pi. Il est associé à une nouvelle boîte de vitesses à 8 rapports qui remplace l'ancienne boîte à double embrayage, et dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce qui se trouve sous le capot. La nouvelle transmission offre une progression plus linéaire à travers les rapports, de sorte que l'accélération est rapide et satisfaisante, d'autant plus que les 195 chevaux sont suffisants pour ce type de véhicule. Le couple maximum étant disponible à 1600 tr/min, nous ne nous sommes jamais retrouvés à pousser en colère sur le volant par manque de puissance !

La suspension a été revue pour 2024 afin d'améliorer le confort, mais ce Seltos reste un VUS au corps relativement ferme, ce qui n'est pas déplaisant car il est très maniable sur les routes sinueuses.

Kia Seltos 2024 en route Photo : D.Boshouwers

Les citadins qui souhaitent acheter un VUS apprécieront le rayon de braquage serré et la rapidité de la ligne de départ, qui n'est pas entravée par les cris du nouveau groupe motopropulseur, à moins que vous ne soyez vraiment agressif avec la pédale de droite. Ce que peu de conducteurs de Seltos sont susceptibles de faire.

Nous avons évoqué les sièges du nouveau Seltos et cela peut poser problème lors de longs trajets, mais sur une durée de quelques heures, ils étaient tout de même suffisants.

La consommation officielle du Seltos SX est de 9,1 litres l/ 100 km en circulation combinée ; nous avons enregistré 8,1 l/100 km, ce qui s'explique davantage par l'environnement calme dans lequel nous avons roulé que par les efforts particuliers que nous avons déployés pour être économes. Si l'on y ajoutait un peu plus de conduites urbaines, le chiffre reviendrait sans doute rapidement à la normale. Mais il ne s'agit pas pour autant d'une voiture gourmande en essence.

Il est à noter que le Seltos peut être équipé d'un système à traction, en version EX de base. Le système quatre roues motrices est une option sur ce modèle et de série sur le reste de la gamme.

Points forts Le groupe motopropulseur 1.6 litre amélioré

Le groupe motopropulseur 1.6 litre amélioré Agile sur route, excellent en ville

Agile sur route, excellent en ville Bonne accélération Points faibles Confort des sièges à long terme ?

Confort des sièges à long terme ? Pour quand un système hybride ?

Pour quand un système hybride ? N'est pas conçu pour le remorquage

Calandre de Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers

Voici les prix du Kia Seltos 2024 révisé (sans compter les 2000 $ de frais supplémentaires) :

Seltos LX 2RM - 25 195 $

Seltos LX 4RM - 27 195 $

Seltos EX 4RM - 30 195 $ - ajoute le toit ouvrant

Seltos EX Premium 4RM - 33 495 $ - ajoute le hayon électrique

Seltos SX Turbo 4RM - 35 795 $ - ajoute la clé numérique

Seltos X-Line Turbo 4RM - 38 395 $ - nouvelle version

Quelques-unes de vos questions concernant le Kia Seltos 2024 :

Existe-t-il une version hybride du Seltos ?

Non, et cela ne semble pas être dans les plans, du moins pour l'instant.

Le Seltos 2024 est-il plus cher que l'édition 2023 ?

Oui, il l'est. Le modèle de base a augmenté de 3 000 $, tandis que la variante SX Turbo coûte 3 200 $ de plus qu'auparavant.

Kia Seltos 2024 blanc Photo : D.Boshouwers

Les concurrents du seltos

Buick Encore GX

Chevrolet Trailblazer

Honda HR-V

Hyundai Kona

Mazda CX-30

Mitsubishi RVR / Eclipse Cross

Nissan Qashqai

Subaru Crosstrek

Toyota Corolla Cross

Volkswagen Taos

ÉVALUATION 78 % Performance 7,5/10 Design 7,5/10 Espace intérieur 8/10 Technologie/Sécurité 8/10 Économie d’essence 8/10 Rapport qualité/prix 8/10

Logo de Kia Seltos 2024 Photo : D.Boshouwers