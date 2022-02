Kia présente le Kia Sportage PHEV 2023

Photo : Kia Kia Sportage PHEV 2023, port de chargement

Après avoir dévoilé une première version électrifiée de son VUS Sportage redessiné sous la forme d'une variante hybride en novembre à Los Angeles, Kia a levé le voile cette semaine sur le Kia Sportage PHEV.

Ce Sportage hérite du groupe motopropulseur que nous avons déjà rencontré dans le nouveau Sorento PHEV, qui comprend un moteur turbo 4-cylindres de 1,6-litre ainsi qu'un moteur électrique de 66,9 kWh alimenté par une batterie de 13,8 kWh; la puissance totale est de 261 chevaux, contre les 221 de la version hybride et les 187 du Sportage à essence. L'autonomie en mode tout électrique est estimée à 51 km, et la consommation de carburant en mode hybride devrait avoisiner les 6,7 litres aux 100 km. La transmission intégrale fait partie de la configuration de base, et la puissance est gérée par une transmission automatique à six rapports.

Kia annonce un temps de recharge de deux heures sur une borne de recharge de niveau 2.

Son format et la fourchette de prix probable qu'il obtiendra (encore à annoncer) rendent le Sportage PHEV 2023 admissible à un rabais fédéral pour les VÉ, ainsi qu'à des incitatifs provinciaux, dans certains cas.

Toutes les versions du modèle devraient arriver chez les concessionnaires plus tard cette année, mais la version à essence fera ses débuts en premier, au cours de l'été. Les deux versions électrifiées devraient suivre à l’automne.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Kia Kia Sportage PHEV 2023, trois quarts avant

Le Kia Sportage 2023 de cinquième génération est plus grand que le modèle sortant, et se veut le cousin éloigné du Hyundai Tucson, qui a été redessiné pour 2022. Il est construit sur la plateforme N3 du constructeur coréen, conçue pour améliorer les capacités tout-terrain. À cet effet, les modes de conduite Confort, Eco, Sport et Smart seront rejoints par un nouveau mode Terrain, qui ajuste automatiquement certains réglages en fonction de la neige, de la boue et du sable, par exemple.

À l'intérieur, l'habitacle a été entièrement redessiné et est mis en valeur par l'écran d'infodivertissement et le nouvel écran de données entièrement numérique pour le conducteur, tous deux de 12 pouces de largeur lorsqu'ils sont choisis en option.