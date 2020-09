Cette semaine, on vous mentionnait que Kia va nous présenter un premier véhicule tout électrique l’an prochain et que ce dernier allait faire partie d’une équipe de sept d’ici l’année 2027.

Hier, l’entreprise coréenne a publié une esquisse montrant la silhouette approximative des produits en question. Rappelons que la firme souhaite que d’ici 2029, 25 % de ses ventes mondiales soient attribuables aux véhicules électriques.

Ce qui l’image nous montre, en fait, c’est le type de véhicule auquel nous aurons droit. On apprenait l’autre jour que chacun allait appartenir à un segment différent, ce qui nous permet de faire des suppositions. Par exemple, il est évident qu’on a des VUS à gauche et des voitures à droite. On peut même supposer qu’une sportive est dans le lot.

Kia n’est pas une recrue dans le segment des voitures électriques. Elle a lancé son premier produit du genre en 2011 avec une version électrique du Ray. Sa gamme actuelle comprend des variantes à batterie du Soul et du Niro.

Rappelons aussi que les sept véhicules proposés seront autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas basés sur des modèles à essence. Kia adopte ici la même approche que Volkswagen qui a choisi de regrouper ses propositions entièrement électriques sous l’appellation ID.

Reste à voir de quelle façon on nous présentera le tout. Est-ce que Kia fera comme Hyundai en créant une division tout électrique ? Soyez certains de nous suivre.

