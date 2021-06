Kia présente son Sportage… 2023

Le renouvellement de la gamme de Kia se poursuit et cette fois, c’est la prochaine génération du VUS Sportage qui a été présentée par la firme coréenne. Seulement, on parle du modèle 2023. Oui, 2023.

Il faut comprendre que ce n’est pas la première fois qu’on nous réserve ce genre d’approche, car le modèle va être appelé à faire ses débuts l’an prochain sur d’autres marchés pour ensuite se pointer chez nous quelque part en 2022. On a vu cette stratégie avec la fourgonnette Carnival.

Esthétiquement, on a droit à une coupure marquée en matière de style, ce qui représente un pas en avant, car même si le design du modèle actuel était différent, il était aussi polarisant. La nouvelle mouture va ratisser plus large lors de ses opérations de séduction.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Kia Kia Sportage 2023, profil

À l’avant, le Sportage arbore des phares et des feux de position angulaires et agressifs. Ils sont intégrés dans une calandre qui s’étend sur toute la largeur du véhicule. La ceinture de caisse est très grimpante à l’arrière, ce qui laisse entrevoir des problèmes en matière de visibilité trois quarts arrière. La poupe est à nouveau dotée de feux qui font la largeur. Ils nous rappellent ceux du modèle électrique à venir, l’EV6.

Pour ce qui est des dimensions, il faudra attendre avant d’y aller de comparaisons précises, car la compagnie n’a pas dévoilé de détails pour son modèle.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, en bleu

À bord, la coupure est aussi très nette. On y retrouve deux grands écrans pour les instruments et le système multimédia, le tout intégré à l’intérieur d’un seul cadre noir. Les buses d’aération sont géométriques et réparties sur le tableau de bord. Leur effet est spectaculaire.

Pour le reste, on devra attendre pour savoir ce qui va reposer sous le capot. On sait toutefois qu’une variante X-Line sera au menu, comme avec le nouveau Sorento.

Nous vous reviendrons avec plus d’informations sur le Sportage lorsque la compagnie procédera à une présentation plus complète.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, intérieur

Photo : Kia Kia Sportage 2023, intérieur, img. 2

Photo : Kia Kia Sportage 2023, trois quarts arrière