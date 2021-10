Pour la première fois, Kia construira son VUS Sportage aux États-Unis, ceci pour marquer les débuts de la cinquième génération du modèle. C'est l'une des nouvelles que nous avons apprises aujourd'hui après que la division américaine de Kia ait organisé une présentation virtuelle, quatre mois après la présentation mondiale du prochain Sportage.

Cela dit, seuls les modèles destinés au marché américain sont ainsi concernés, car les Sportage 2023 qui seront vendus au Canada continueront d'être assemblés en Corée du Sud.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, profil

Voici ce que nous avons appris d'autre lors de la présentation virtuelle d'aujourd'hui :

- La puissance du moteur 4 cylindres de 2,5 litres du prochain Sportage devrait être de 187 chevaux, mais cela reste à confirmer. On ne sait pas si un autre moteur fera partie de l'offre en option.

- Il est presque certain qu'il y aura une version hybride, et peut-être même une variante PHEV, mais cela n'a pas été abordé aujourd'hui. Attendez-vous à plus de détails sur ces variantes au Salon de l'auto de Los Angeles, prévu le mois prochain.

- L'écran d'info-divertissement et le nouvel écran de données entièrement numériques pour le conducteur mesurent tous deux 12 pouces de diamètre.

- Alors que les États-Unis reçoivent une version plus aventureuse appelée X-Pro, la nouvelle version qui rejoint la gamme canadienne est plutôt une variante plus soignée visuellement qui porte le nom de X-Line.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, intérieur

Pour le reste, ce que nous avons appris aujourd'hui correspond à ce que nous savions déjà suite à la première mondiale. Le nouveau look extérieur est marqué par des phares et des feux de position agressifs et angulaires, intégrés à une calandre qui s'étend sur toute la largeur du véhicule. La ligne de ceinture est très abrupte à l'arrière, ce qui laisse présager des problèmes de visibilité de trois quarts arrière. L'arrière est une fois de plus équipé de feux qui prolongent la largeur du véhicule et qui sont notamment similaires à ceux du prochain modèle électrique, l'EV6.

Photo : Kia Kia Sportage 2023, trois quarts arrière