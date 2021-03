Kia présente une Stinger retouchée pour 2022

Kia nous réservait une petite surprise aujourd’hui, soit le dévoilement d’une Stinger mise à jour pour 2022. Mine de rien, le modèle en sera alors à sa cinquième année sur le marché alors que ses débuts nous ramènent à l’année 2018.

Ce qui est incroyable dans le cas de ce véhicule, c’est que même s’il a été encensé par la critique, les ventes ne sont pas à la hauteur des attentes qu’on avait placées en lui. Les VUS, c’est simple, sont beaucoup trop dominants en ce moment.

N’empêche, Kia persiste et signe en mettant à jour sa berline à hayon pour la prochaine année.

Esthétiquement

Visuellement, vous n’aurez pas trop de difficultés à reconnaître le modèle, mais certaines mises à jour seront notables. Sur le capot, entre autres, on va retrouver le nouveau logo de la marque. À l’arrière, les feux, doubles, sont reliés par une bande lumineuse à DEL, ce qui va assurer au véhicule une présence nette. Aussi, les quatre embouts d’échappement voient leur taille croître. Ça va aussi s’accompagner d’une sonorité retravaillée qui va un peu plus émaner des entrailles du moteur.

De nouvelles roues en alliage de 19 pouces viennent compléter la transformation. Sept couleurs sont au menu, dont une nouvelle teinte, Vert Ascot.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Kia Kia Stinger 2022, profil

Mécaniquement

Sous le capot, le V6 turbo de 3,3 litres est toujours de la partie avec ses 365 chevaux. La traction intégrale de deuxième génération voit sa logique de contrôle être optimisée, le tout pour une meilleure réactivité et des performances dynamisées, promet Kia. Un différentiel à glissement limité sera également offert en option. Les freins Brembo et la suspension contrôlée électroniquement sont toujours de la partie.

À bord

À l’intérieur, on retrouve un nouveau boîtier pour le bloc d’instrument et les cadrans arborent des pourtours chromés. Un nouveau logo métallisé vient se greffer à la base du volant et le rétroviseur central perd son cadre. Le système multimédia est mis à jour, toujours sur un écran de 10,25 pouces. Un éclairage d’ambiance s’ajoute du côté passager.

Sur la nouvelle version GT-Elite, l’accent pourra être mis sur le rouge à l’intérieur, notamment avec un cuir Nappa. Un groupe suède pourra aussi être sélectionné, ce dernier ajoutant des accents aux sièges, de même que des surpiqûres et des ceintures de sécurité rouges.

En matière de sécurité, notons l’ajout d’une alerte de collision aux intersections, une caractéristique qui commence à faire son apparition à plusieurs adresses. Kia promet aussi un tout plein en matière de connectivité et de technologies multimédia.

Photo : Kia Kia Stinger 2022, intérieur

Pour ce qui est des prix, la version de base GT Limited se dévoile à 50 495 $ alors que la nouvelle mouture GT-Elite exige un déboursé de 52 995 $. Kia mentionne que la Stinger 2022 va se pointer bientôt en concession.