Les membres du jury du World Car of the Year (WCOTY) ont fait leur choix pour la nouvelle année : le Kia Telluride a été nommé Véhicule mondial de l’année 2020. Ce prix récompense l’introduction la plus marquante d’un nouveau véhicule sur le marché, selon un jury international de journalistes automobiles.

Le Telluride ajoute à son palmarès déjà impressionnant en devançant le Mazda CX-30 et la Mazda3, les deux autres finalistes précédemment annoncés pour le prix WCOTY.

Photo : Kia Kia Telluride 2020, avant

Photo : B.Charette Porsche Taycan

L’organisation a également annoncé les gagnants d’autres prix. La Porsche Taycan a été reconnue comme la voiture de performance mondiale de l’année, devançant d’autres modèles de la marque, soit la 911 ainsi que les 718 Boxster Spyder et Cayman GT4. La Taycan a également été choisie comme la voiture de luxe de l’année à l’échelle mondiale, devançant la 911 et la Mercedes-Benz EQC dans cette catégorie.

Kia a aussi décroché un autre titre. Le VUS électrique Soul a été nommé voiture urbaine mondiale de l’année. Il a devancé la Mini Cooper SE et la Volkswagen T-Cross.

Enfin, la Mazda3 a été honorée du titre de « World Car Design of the Year ».

Photo : Mazda Mazda3 2020

Le Kia Telluride succède au Jaguar I-Pace, le lauréat de l’année dernière. Les précédents gagnants sont la Volvo XC60 en 2018, la Jaguar F-Pace en 2017 et la Mazda MX-5 en 2016. L’équipe du WCOTY est composée de 86 jurés issus de 24 pays. L’organisation est indépendante et n’est liée à aucune publication. Il s’agit de la 16e année où l’organisme décerne ces prix.