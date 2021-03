L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a fait un pas de plus vers le choix de ses grands gagnants des prix de la Voiture canadienne de l’année et du Véhicule utilitaire de l’année pour 2021 en désignant aujourd’hui les six finalistes. Bonne nouvelle pour Genesis et Kia qui placent chacun un véhicule parmi les finalistes dans chaque catégorie.

Dans la catégorie « Voiture canadienne de l’année », les trois finalistes sont la Genesis G80, la Kia K5 et la Mazda3. À noter, ce dernier modèle est le champion en titre dans cette catégorie.

Les modèles toujours en lice pour le prix l’Utilitaire canadien de l’année sont le Genesis GV80, le Kia Telluride et le Nissan Rogue.

La remise des prix de la Voiture canadienne de l’année et du Véhicule utilitaire canadien de l’année a normalement lieu lors des cérémonies d’ouverture du Salon de l’auto de Toronto, un événement qui a bien sûr été annulé cette année en raison de la pandémie.

L’AJAC a annoncé que cette année, la remise des prix sera pour la première fois diffusée en direct à la télévision. Les gagnants seront révélés dans le cadre de l’émission du matin (Morning Show) du réseau Global, le mardi 30 mars 2021, entre 9 h et 10 h (heure de l’Est).

