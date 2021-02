Un V8 pour le Land Rover Defender en 2022

La rumeur courait depuis un certain temps et elle se confirme ; le nouveau Land Rover Defender pourra être livré avec un moteur V8 à compter de l’an prochain.

L’industrie a beau accélérer son virage électrique, le moteur V8 n’est pas mort et la demande envers ce dernier est toujours là. Ainsi, le bloc de 5 litres du groupe Jaguar Land Rover, qui peut produire jusqu’à 575 chevaux (version SVR du Range Rover ou Jaguar F-Type R), sera livrable dès l’an prochain avec les modèles 90 et 110. Il est attendu avec une capacité de 518 chevaux et 461 livres-pieds de couple.

Avec la version 90 à deux portes, le 0-97 km/h pourra s’effacer en seulement 4,9 secondes.

Pour accueillir le moteur, la compagnie a retouché les ressorts et les amortisseurs en plus d’équiper le modèle de barres antiroulis plus larges pour tenir compte du poids plus important de la mécanique. Le différentiel arrière électronique actif sera de série avec le nouveau moulin et un mode dynamique apparaîtra au menu du système Terrain Response, un mode qui va renforcer la suspension et améliorer la réponse de l’accélérateur.

À l’arrière, quatre embouts seront visibles sur les Defender à moteur V8, tout comme des logos V8 sur les ailes avant et le hayon. Les variantes vont recevoir de série des roues de 22 pouces avec des étriers de frein avant bleus et des disques de 15 pouces, mais des roues de 20 pouces chaussées de pneus tout-terrain seront livrables en option. Clairement, la conduite promet d’être plus intéressante avec ces derniers.

Photo : Land Rover Land Rover Defender V8 2022, écusson

À bord, des sièges en cuir noir unique avec des accents en daim et un volant gainé d’Alcantara seront présents. Dans ce dernier cas, des palettes de changement de vitesse chromées seront livrées. Des seuils de porte éclairés portant l’inscription Defender V8 seront aussi visibles à l’ouverture des portières avant. Tous les Defender 2022 pourront aussi être livrés avec un nouvel écran tactile incurvé de 11,4 pouces et le chargement sans fil pour appareils cellulaires sera de série sur tous les modèles. L’écran de 10 pouces reste standard.

Quant à la décision d’ajouter un moteur V8 à l’offre, elle est facile à comprendre, car depuis son arrivée sur le marché, le Defender s’avère très populaire. Le fer est chaud ; il est temps de le battre. Ironiquement, les profits importants engrangés par la vente de ces futures variantes contribueront à la réalisation du virage électrique de l’entreprise.