Land Rover rend son Range Rover plus élégant, plus sophistiqué et plus riche en équipement pour 2022. Et si les changements apportés sont notables, la nouvelle la plus excitante pourrait être la confirmation qu'une version PHEV rejoindra la mêlée en 2023, suivie d’une variante tout électrique en 2024.

L’apparence

Quiconque s'attend à un changement radical par rapport aux Range Rover du passé connaît mal la marque et sa façon de faire les choses. L’édition 2022 est donc bien dans la tradition du modèle, même s'il y a quelques changements ici et là. Les feux arrière sont nouveaux, par exemple, et ils encadrent un hayon présentant un lettrage retouché en haut et des sorties d'échappement en bas qui disparaissent dans la valence arrière.

L'architecture

Pour 2022, le VUS phare de la marque est construit sur la nouvelle architecture longitudinale modulaire flexible de la société, ou MLA-Flex. Elle fonctionne avec le contrôle intégré du châssis de Land Rover pour assurer une conduite douce et veloutée, promet le constructeur. Il y a des fonctions de suspension préventive pour anticiper les bosses de la route et un régulateur de vitesse adaptatif pour aider à éliminer les secousses soudaines. La direction intégrale est également incluse, grâce à laquelle l'essieu arrière peut donner à ses roues jusqu'à 7 degrés de liberté. Ce grand VUS obtient ainsi le plus petit rayon de braquage de tous les modèles Land Rover.

Le Range Rover 2022 se décline en deux styles de carrosserie, à empattement standard et à empattement long, et selon votre choix, vous pouvez obtenir une configuration à quatre, cinq ou sept places.

Les groupes motopropulseurs

Le moteur de base (P400) pour les acheteurs nord-américains de la version SE d'entrée de gamme du Range Rover 2022 est un 6 cylindres en ligne de 3,0 litres dopé par la technologie hybride douce, avec une puissance donnée de 395 chevaux et un couple de 406 lb-pi. En option (et de série dans les deux autres versions, l'Autobiography et la First Edition), un V8 biturbo de 4,4 litres (P530) développe 523 chevaux et 553 lb-pi de couple.

Comme mentionné, plus tard (en 2023, donc), la gamme accueillera un Range Rover hybride rechargeable, d'une puissance de 434 chevaux. Pour 2024, un modèle entièrement électrique est prévu, bien qu’on ne connait pas pour l'instant le type de puissance et l'autonomie qu'on peut en attendre.

Intérieur

Du luxe, de la sophistication et beaucoup de technologie. Vous attendiez-vous à autre chose ? Un écran tactile d'info-divertissement incurvé de 13,1 pouces flotte au-dessus de la console centrale, et on retrouve un autre écran interactif de 13,7 pouces pour le conducteur. Oh, et il ne faut pas oublier deux autres écrans de 11,4 pouces à l'arrière, intégrés dans le dossier des sièges. Les acheteurs qui choisissent les sièges arrière Executive Class bénéficient également d'un écran tactile de 8 pouces pour régler avec précision la position des sièges.

Pour une qualité sonore optimale, un système audio Miridian de 1 600 watts est disponible en option. Il contribue également à réduire le bruit des pneus et du moteur. Les quatre appuis-tête contiennent des haut-parleurs de 20 watts.

Land Rover propose à la fois des sièges en cuir et, pour les personnes soucieuses de l'environnement, des garnitures luxueuses qui ne sont pas en cuir. Il y a aussi beaucoup de garnitures en cuir ailleurs dans l'habitacle si vous le souhaitez.

Prix de vente

Le prix de départ pour tout Canadien souhaitant acquérir un Range Rover 2022 est de 126 400 $ pour la version de base SE à empattement standard. À l'autre extrémité se trouve la First Edition, dont le prix est de 182 000 $. Tout ce qui se trouve entre les deux est listé ci-dessous :

.. Moteur Configuration Variante Prix (CAN) P400 Empattement court SE 126 400 $ P530 Empattement court SE 139 300 $ P530 Empattement court Autobiography 174 800 $ P530 Empattement long SE 145 000 $ P530 Empattement long Autobiography 177 200 $ P530 Empattement court First Edition 182 000 $