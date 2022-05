Photo : Land Rover Land Rover Range Rover Sport 2023, profil

Land Rover a présenté aujourd'hui la troisième génération de son Range Rover Sport 2023. Au niveau du look, il n'y a pas de changement radical par rapport à la génération précédente, même si la nouvelle édition se rapproche plus de l'esthétique actuelle de la marque avec une apparence épurée, presque sobre.

On retrouve une fois de plus une ligne de toit inclinée, un capot en forme de coquille, et trois lignes horizontales sur toute la longueur du véhicule qui convergent vers l'arrière, afin de justifier l'appellation Sport bien sûr. Le défi de faire un VUS à la fois emboîté et élégant est difficile à relever, mais Land Rover le réussit aussi bien que n'importe qui.

En passant, le nouveau Range Rover Sport est plus long et a un empattement plus long qu'auparavant (de trois et deux pouces, respectivement), ce qui se traduit par plus d'espace pour les jambes des passagers arrière et une augmentation de 10 pour cent de l'espace de chargement.

Pour le reste, le modèle est construit sur une plateforme composée de plusieurs types de métal, l'idée étant d'augmenter la rigidité (et c'est ce qui a été fait, de 35 %).

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Land Rover Land Rover Range Rover Sport 2023, intérieur

Si l'extérieur est sportif, mais sobre, il en va de même pour l'intérieur du nouveau Range Rover Sport. Comme on peut s'y attendre, c'est un espace hautement techno mené par un écran multimédia de 13,1 pouces, auquel vous pouvez connecter sans fil votre application AppleCarPlay ou Android Auto ainsi qu'Amazon Alexa. Les commandes du système de climatisation se trouvent sur la console centrale, dans le but de créer un environnement plus pur et plus minimaliste. Les mélomanes écouteront leurs pièces préférées via un système audio Meridian à 29 haut-parleurs, qui, soit dit en passant, transmet également des sons améliorés du groupe motopropulseur lorsque le mode Sport est activé.

Les groupes motopropulseurs

Voici l'offre pour le Canada. Il y a quatre choix : une première édition (P530), ainsi que les versions Dynamic S (P400), Dynamic SE (P400) et Dynamic HSE (P440e). Les S et SE développent 395 chevaux et 406 lb-pi de couple, tandis que le HSE PHEV livre une puissance totale de 434 chevaux et un couple de 619 lb-pi. La First Edition trône au sommet, générant 523 chevaux et 553 lb-pi de couple grâce à son moteur V8 d’origine BMW.

Pour le Canada, les prix de départ commencent à 101 750 $ et culminent à 133 650 $. Parmi les choix, on retrouve donc des configurations hybride léger et hybride rechargeable, ainsi qu'une option V8 biturbo. Notez que le V8 n'est possible que dans la First Edition, qui sera produite en quantité limitée.

Notez également que Land Rover promet une version purement électrique de cette génération du modèle en 2024.

Land Rover affirme que le Range Rover Sport révisé, en plus d'être rempli de nouvelles technologies et d'arborer un look plus dynamique, est désormais plus performant sur les terrains accidentés. Il peut, par exemple, se frayer un chemin dans l'eau jusqu'à 35 pouces de profondeur et gravir des pentes de 45 degrés. Le modèle est équipé de jantes de 21 pouces de série, les jantes de 23 pouces étant disponibles en option.

Le nouveau Land Rover Range Rover Sport 2023 peut être commandé dès maintenant.