Lexus était au Salon de l’automobile de Shanghai 2021 aujourd’hui pour présenter sa berline ES 2022, un modèle qu’elle a légèrement rafraîchi à l’extérieur et équipé d’un nouvel écran tactile pour épater la galerie.

La version actuelle de la Lexus ES arrive à mi-parcours. Il est donc normal que les changements ne soient pas drastiques pour la prochaine année. Essentiellement, l’édition 2022 de la berline reçoit des phares légèrement modifiés (maintenant avec des lampes bi-DEL et une fonction de mise à niveau automatique), une calandre révisée et de nouvelles roues pour la différencier de la version 2021.

Certains trouveront que la nouvelle la plus excitante est l’ajout d’une version F Sport pour le modèle hybride ES300h. Par ailleurs, ceux qui s’intéressent au modèle ES350 F Sport à moteur V6 peuvent désormais opter pour un nouvel ensemble Dynamic Handling qui ajoute des amortisseurs adaptatifs et des modes de conduite (Sport+ et personnalisé).

Photo : Lexus Lexus ES 2022, trois quarts avant

Photo : Lexus Lexus ES 2022, tableau de bord

À l’intérieur, il y a un changement notable pour 2022 ; l’ancien écran d’infodivertissement fait place à un nouvel écran tactile situé plus près du conducteur. La taille de l’écran de série est de 8 pouces, mais les acheteurs peuvent opter pour une unité plus grande de 12,3 pouces.

Sinon, Lexus inclut la suite améliorée de fonctions d’aides à la conduite Safety System+ 2.5 qui introduit la détection des piétons et des cyclistes, l’aide aux intersections et la réduction de la vitesse en courbe (activée lors de l’utilisation du régulateur de vitesse adaptatif).

L’offre de 2022 introduit également deux nouvelles couleurs, Iridium et Cloudburst Gray, ainsi qu’une nouvelle palette de coloris pour l’intérieur et une nouvelle boiserie noire à pores ouverts.

La nouvelle Lexus ES 2022 devrait arriver chez les concessionnaires nord-américains cet automne.

Photo : Lexus Lexus ES F Sport 2022, avant