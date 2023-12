• Lexus LS 2024 : Voici les prix pour la nouvelle année.

La Lexus LS 2024 reçoit quelques améliorations technologiques pour la nouvelle année-modèle, ainsi que de nouveaux designs de roues et une nouvelle couleur Micra Nightfall sur certaines versions.

Le prix de départ de la berline de luxe est fixé à 109 500 $ pour 2024.

Les nouveaux dessins de jantes et la nouvelle option de couleur résument les changements extérieurs. L'intérieur reçoit des mises à jour plus substantielles, notamment une technologie de sécurité améliorée, un écran multimédia couleur de 12,3 pouces et des équipements de confort supplémentaires. Tous les modèles sont désormais équipés du système de sécurité Lexus + 3.0, de la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto et du système de commande vocale, les utilisateurs pouvant utiliser leur smartphone pour contrôler tous les services connectés de l'interface Lexus.

Groupes motopropulseurs de la Lexus LS 2024

Quatre modèles LS 500 de la Lexus LS 2024 sont proposés au Canada, chacun étant propulsé par le même V6 biturbo avec transmission automatique à 10 rapports. La puissance est de 416 chevaux et le groupe motopropulseur peut assurer une accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

La variante hybride 500h Executive ajoute un moteur à recharge automatique au mélange, avec une puissance nette de 354 chevaux (le temps de 0 à 100 km/h est de 5,5 secondes). Cette configuration se traduit par une consommation combinée officielle de 9,2 l/100 km. Tous les modèles sont configuré avec système de quatre roues motrices.

Voici les détails et les prix de chaque version :

Lexus LS 500 Signature 2024 (PDSF 109 500 $) - Ce modèle présente les caractéristiques suivantes

- Des jantes en alliage de 19 pouces

- Le toit ouvrant électrique

- La climatisation automatique bizone avec système de conciergerie climatique

- Des sièges arrière chauffants

- Le siège conducteur à 28 réglages électriques avec mémoire et fonction de massage

- Le siège du passager avant à 20 réglages électriques avec mémoire

- L’écran multi-informations de 12,3 pouces (nouveau)

- Une clé numérique (nouveau)

Quatre couleurs de carrosserie sont disponibles : Eminent Pearl White, Atomic Silver, Iridium et Caviar, et deux choix d'intérieur : Noir ou Palomino, avec des garnitures en bois d'art organique.

Lexus LS 500 Luxury 2024 (PDSF 120 250 $) - Ce modèle améliore le modèle Signature et y ajoute :

- Des jantes en alliage de 20 pouces

- Des systèmes de suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière

- Le rétroviseur à affichage numérique

- Des sièges arrière chauffants et ventilés

- La climatisation indépendante 4 zones

- Le siège passager avant à 28 réglages électriques avec fonction de massage

- Les sièges arrière réglables en 18 directions

- Le toit ouvrant panoramique

- Des pare-soleils pour les portes arrière

- Un système de surveillance de la vue panoramique

De nouvelles fonctions de sécurité sont prévues pour 2024, à savoir les systèmes d'assistance en cas d'embouteillage, d'aide au changement de voie et d'alerte de trafic transversal avant, ainsi que la fonction de stationnement avancée.

Les couleurs de carrosserie disponibles sont le blanc nacré éminent, l'argent atomique, l'iridium, l'éclat de manganèse, l'illusion d'argent, le caviar et le mica tombée de la nuit. Les finitions intérieures varient en fonction de la couleur de la carrosserie, mais comprennent le noir et le palomino avec des garnitures en bois d'art organique et le blanc avec des garnitures en bois spécial laser mat.

Lexus LS 500 Executive 2024 (PDSF 129 850 $) - Ce modèle ajoute :

- Des jantes en alliage d'aluminium forgé de 20 pouces

- Des sièges arrière à 22 réglages électriques

- Un ottoman à fonction électrique extensible à l'arrière

- Le fonction de massage des sièges arrière

- Le pare-soleil motorisés pour les portes arrière

Les options de couleur de carrosserie comprennent le blanc nacré éminent, l'argent atomique, l'iridium, l'éclat de manganèse, l'illusion d'argent, le caviar et le mica tombée de la nuit. Les finitions intérieures varient en fonction de la couleur de la carrosserie, mais comprennent le noir, le rouge cramoisi/noir et le blanc, tous avec des garnitures en bois spécial laser mat.

Lexus LS 500 F SPORT 2024 (PDSF 113 650 $) - Ce modèle a un style plus agressif et des capacités de performance, à partir de la configuration Signature et en ajoutant des systèmes de suspension sport ainsi que des caractéristiques exclusives F SPORT comme :

- Des jantes en alliage de 20 pouces

- Des sièges en cuir lisse

- Des ensembles de style extérieur et intérieur

- L’instrumentation empruntée à la Lexus LFA Super Car

Les autres caractéristiques comprennent :

- Des systèmes de suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière

- Le toit ouvrant panoramique

- Le siège passager avant à 28 réglages électriques

- Le rétroviseur à affichage numérique

- Le système de surveillance de la vue panoramique.

Les nouvelles caractéristiques de sécurité pour 2024 comprennent les systèmes d'assistance en cas d'embouteillage, d'aide au changement de voie et d'alerte de trafic transversal avant, ainsi que la fonction de stationnement avancé.

Les options de couleur de carrosserie comprennent deux couleurs exclusives, Ultra White et Matador Red Mica, ainsi que Atomic Silver, Iridium, Manganese Lustre, Silver Illusion et Caviar. Les finitions intérieures varient en fonction de la couleur de la carrosserie, mais comprennent le noir, le rouge circuit/noir et le blanc/noir, tous avec des garnitures en aluminium Hadori.

Dévoilement des prix de Lexus LS 2024 Photo : Lexus

Lexus LS 500h Executive 2024 (PDSF 133 350 $) - Il s'agit du seul modèle hybride de la gamme. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Des jantes en alliage de 20 pouces, noires et brillantes, finition machine

- Le système d'éclairage avant adaptatif Lexus

- La climatisation automatique indépendante à 4 zones avec système de conciergerie climatique

- Des sièges avant à 28 réglages électriques avec fonctions de mémoire et de massage

- Des sièges arrière réglables en 22 directions

- Des sièges arrière chauffants et ventilés

- La banquette arrière extensible électriquement

- La sellerie en cuir semi-aniline

- Des pare-soleil électriques pour les portes et les vitres arrière

- Le système de surveillance panoramique

- Le rétroviseur à affichage numérique

- Le toit ouvrant électrique

- l’écran multi-informations de 12,3 pouces (nouveau)

- La clé numérique (nouveau)

Les nouvelles fonctions de sécurité comprennent les systèmes d'assistance en cas d'embouteillage, d'aide au changement de voie et d'alerte de trafic transversal avant, ainsi que la fonction de stationnement avancée.

La gamme de couleurs de carrosserie comprend le blanc nacré éminent, l'argent atomique, l'iridium, l'éclat de manganèse, l'illusion d'argent, le caviar et le mica tombée de la nuit. Les finitions intérieures varient en fonction de la couleur de la carrosserie, mais comprennent le noir, le rouge cramoisi/noir et le blanc, tous avec des garnitures en bois spécial laser mat.

La Lexus LS 2024 est en vente dès maintenant chez les concessionnaires Lexus au Canada.