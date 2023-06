• Lexus annonce les prix et détails de la Lexus LC 500 2024.

• On note l’ajout d’un nouveau système multimédia de sa sportive LC 500.

• La LC 500 profite d’autres améliorations pour 2024, dont l’ajout de nouvelles couleurs et une bonification de ses caractéristiques de sécurité.

Lexus vient d’annoncer les prix et les détails de la Lexus LC 500 2024 pour le Canada. Le modèle reçoit un prix de départ de $109 100, et il y a un changement très notable parmi les quelques améliorations : la LC 500 change de système multimédia. Du coup, le modèle perd le pavé tactile qui avait, disons-le, ses détracteurs.

Le tableau de bord est désormais décoré d’un nouvel écran de 12,3 pouces et son aspect convivial (on a vu le système Lexus Interface avec d’autres modèles) représente une amélioration considérable pour les utilisateurs. Il propose le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto.

Le modèle profite d’autres changements pour 2024, dont l’ajout de nouvelles couleurs (une à l’intérieur, deux à l’extérieur). Les deux types de carrosseries offertes (coupé et cabriolet) adoptent de nouvelles jantes de 21 pouces en aluminium forgé. Notez un petit changement avec la roue de secours. Cette dernière est remplacée par une trousse pour réparer les pneus, afin de récupérer un peu d’espace et réduire le poids du modèle.

Pour une LC encore plus personnalisée, les consommateurs peuvent opter pour la version Sur mesure. Celle-ci leur propose un large éventail de choix extérieurs et intérieurs afin qu’ils puissent donner à leur monture un cachet singulier.

Enfin, l’autre grand changement pour 2024, c’est la greffe de la suite de sécurité Lexus+ 2,5 qui ajoute une foule de dispositifs visant à vous protéger davantage.

Du reste, on retrouve le même modèle que par les années passées. Il sera toujours offert en version coupée ou décapotable avec son moteur V8 de 5,0 litres (LC 500). La mécanique hybride (LC 500h) qui se compose d’un V6 de 3,5 litres et d’un apport électrique est réservée au coupé.

Les prix de la Lexus LC 2024 sont les suivants :

LC 500 2024 – PDSF 109 100 $

LC 500 Performance 2024 – PDSF 121 950 $

LC 500h Performance 2024 – PDSF 126 300 $

LC 500 décapotable 2024 – PDSF 125 900 $

Le modèle est disponible chez les concessionnaires Toyota au Canada à partir de maintenant.