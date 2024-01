Genesis G70 2024 : voici les prix pour le Canada

La berline G70 de Genesis va profiter d’un rafraîchissement pour l’année 2024. En prévision des débuts officiels du modèle, Genesis Canada a partagé les prix et les détails entourant les différentes versions que l’on va retrouver au catalogue.

Genesis G70 2024 bleu Photo : Genesis

Genesis G70 2024 : quoi de neuf ?

Offerte à un prix de départ de 53 000 $, la voiture promet, selon son créateur, d’offrir un comportement routier plus dynamique et un freinage plus probant, en plus de proposer un intérieur plus raffiné et une liste de caractéristiques de série plus généreuse.

En outre, le moteur de la version de base est nouveau. En effet, on délaisse le 4-cylindres turbo de 2,0 litres qui offrait 252 chevaux et 260 lb-pi de couple au profit d’un bloc 4-cylindres turbo de 2,5 litres (300 chevaux et 311 lb-pi de couple), couplé à une transmission automatique de 8 rapports.

Clef digitale de la Genesis G70 2024 Photo : Genesis

Une clef digitale

De plus, la G70 2024 va profiter d’une nouvelle clef digitale, incluse avec les services connectés de Genesis. Elle est compatible avec les téléphones de marques Apple, Samsung et Google. En gros, cela fait en sorte que le véhicule reconnaît le conducteur et ajuste les réglages du véhicule selon ses préférences. La clef digitale peut aussi être partagée avec des amis ou des membres de sa famille, afin que ceux-ci aient accès au véhicule, si nécessaire.

De nouvelles couleurs sont offertes pour l’extérieur (Vatna Grey, Kawah Blue) et pour l’intérieur (Obsidian Black/Fog Grey).

Voici la liste des variantes au catalogue pour 2024 :

Genesis G70 2.5T Advance AWD (PDSF de 53 000 $) - Le modèle est équipé à la base de la suite de sécurité Highway Driving Assist de Genesis, qui comprend une kyrielle de fonctions et de dispositifs d’aides à la conduite. Parmi les nouveautés à l’intérieur, notons l’introduction de contrôles tactiles pour le système de climatisation, ainsi que d’un rétroviseur sans cadre. Des améliorations ont été apportées au design, notamment celui des touches multifonctions, des accents à l’intérieur des portières, des buses d’aérations, des porte-gobelets, de même qu’au porte-clefs. L’équipement de série comprend les éléments suivants :

- Un large toit panoramique

- Des freins signés Brembo

- Un frein de stationnement électronique

- Des modes de conduite

- Des jantes en alliage de 19 pouces

- Un coffre à ouverture mains libres

- Des rétroviseurs chauffants à rabattage électronique

- Des lumières d’accueil sous les rétroviseurs

- Les feux de croisement automatiques

- Des essuie-glace qui détectent la pluie

- Des phares et feux à DEL

- Des sièges chauffants et ventilés en cuir avec mémoire

- Un support lombaire à réglages électriques pour le siège du conducteur

- Un volant chauffant

- Le régulateur de vitesse adaptatif

- Le démarrage à bouton-poussoir

- Un bloc d’instruments comprenant un écran d’informations de huit pouces

- Un rétroviseur intérieur à atténuation automatique et ouvre-porte de garage intégré

- Un système de climatisation à deux zones

- Une colonne de direction à réglages électriques

- Un écran de 10,25 pouces pour le système multimédia

- Des sièges rabattables en proportion 60-40 à l’arrière

- La radio satellite Siriux XM avec période d’essai de 90 jours

- Les applications Apple CarPlay et Android Auto

- Les services connectés de Genesis

- La téléphonie Bluetooth

G70 2.5 T Prestige AWD (PDSF de 58 000 $) - Cette version profite du même équipement, mais propose en plus :

- Des sièges en cuir Nappa avec finition matelassée

- Une voûte et des piliers recouverts d’une microfibre en suède.

- Une chaîne audio Lexicon plus haut de gamme.

- Des sièges arrière chauffants

- Un pare-brise et des vitres acoustiques aux places avant

- Un moniteur offrant une vue périphérique du modèle

- Un système de surveillance des angles morts (qui s’ajoute à toutes les caractéristiques de série)

G70 3.3 T Advanced AWD (PDSF de 58 000 $) - Cette variante reprend les éléments du modèle de base et lui ajoute :

- Un moteur V6 biturbo de 3,3 litres (365 chevaux et 376 lb-pi de couple)

- Une servodirection à ratio variable

- Une suspension à contrôle électronique

- Un support lombaire offrant quatre réglages électriques

- Une rallonge de l’assise et des supports latéraux à déploiement électrique pour le siège du conducteur

- Des sièges arrière chauffants

- La chaîne audio Lexicon

G70 3.3T Sport AWD (PDSF de 64 000 $) - Cette déclinaison profite de l’équipement de la version 3.3 T Advanced, en plus de proposer les éléments suivants :

- Un bloc d’instrument à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces.

- Des sièges Sport recouverts de cuir Nappa.

- La voûte et les piliers recouverts d’une microfibre en suède

- Un pédalier en alliage

- Des jantes sport en alliage de 19 pouces

- Des pneus de performance

- Un échappement variable pouvant ajouter trois chevaux à la puissance

- Une grille recouverte de chrome foncé

- Des accents sportifs en aluminium

- Un différentiel arrière à glissement limité

- Un système d’affichage tête-haute

- Un pare-brise et des vitres acoustiques aux places avant

- Un moniteur offrant une vue périphérique du modèle

- Un système de surveillance des angles morts (qui s’ajoute à toutes les caractéristiques de série).

La Genesis G70 2024 sera bientôt chez les concessionnaires. Au préalable, nous aurons l’occasion de conduire cette berline révisée à la fin du mois de janvier.