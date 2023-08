Le Lexus RX 450h+ 2024 est le premier RX enfichable

• Voici le Lexus RX 450h+ 2024, première variante hybride branchable du VUS.

Le premier RX hybride rechargeable fait ses débuts. Après avoir considérablement repensé le modèle l’année dernière, Lexus a dévoilé aujourd’hui une nouvelle variante qui rejoindra la gamme en 2024.

Le groupe motopropulseur du 450h+ se compose d’un 4-cylindres de 2,5 litres fonctionnant avec une batterie de grande capacité. Ensemble, ils vont permettre au véhicule d’offrir une cote de consommation combinée estimée à 2,8 Le/100 km. C’est impressionnant, tout comme l’autonomie évaluée à 60 km en mode purement électrique. Le temps d’accélération de 0 à 100 km/h est anticipé à 6,5 secondes.

Le RX 450h+ 2024 est équipé d’un système de traction intégrale à commande électronique.

Lexus RX 450h+ 2024, port de chargement Photo : Lexus

En outre, Lexus vante les temps de recharge rapides du modèle grâce à un système à haut rendement et à haute efficacité qui minimise la perte de puissance lors de la conversion du courant alternatif en courant continu. Selon Lexus, « En utilisant le courant de charge maximal de 240 volts, lors de conditions idéales, le Lexus RX 450h+ peut être entièrement rechargé en deux heures et demie environ grâce au chargeur embarqué de 6,6 kW de série. »

Pour le reste, le modèle est essentiellement le même que l’équivalent non rechargeable présenté pour 2023. L’intérieur dispose ainsi d’un écran tactile de 14 pouces pour le système multimédia, des caractéristiques de sécurité de la suite Lexus Safety System+ 3.0, de la navigation via le nuage, de l’assistant intelligent et de la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Le nouveau Lexus RX 450h+ 2024 Photo : Lexus

Si vous souhaitez acquérir un RX 450h+, le processus devrait être rapide et facile : le modèle est disponible chez les concessionnaires Toyota dès maintenant, et il n’y a qu’une seule version livrable au Canada, le Lexus RX 450h+ Executive 2024 « tout » équipé. Le prix de départ est fixé à 86 950 $.