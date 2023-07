Lexus TX 500h F Sport 2024 Photo : Lexus

On aura bientôt droit à un nouveau joueur au sein de la famille Lexus. En effet, la compagnie a aujourd’hui présenté le Lexus TX 2024, un VUS à trois rangées qui va venir offrir une option supplémentaire aux familles à la recherche de luxe ET d’espace.

Pour trouver les origines de ce modèle, il ne faut pas regarder bien loin. Toyota vient de lancer le Grand Highlander, un modèle que nous sommes allés essayer du côté d’Hawaï il y a moins d’un mois. Le Lexus TX reprend la plateforme (TNGA-K) de la recrue de Toyota et vient offrir une solution similaire, bien que plus riche et plus huppée.

Mais pas tout à fait identique, toutefois, car on note une petite différence sous le capot, sans compter que le style est propre à Lexus.

Avant du Lexus TX 350 Premium 2024 Photo : Lexus

Les moteurs du Lexus TX 2024

À l’instar de son cousin chez Toyota, le TX propose trois mécaniques. Deux d’entre elles peuvent être trouvées avec le Grand Highlander, soit un 4-cylindres turbo de 2,4 litres (275 chevaux et 312 livres-pieds de couple) et une version hybride utilisant cette même mécanique, cette fois pour offrir 366 chevaux et 409 livres-pieds de couple. Avec le Grand Highlander, ces moulins servent respectivement la version de base et la plus riche de la gamme.

Avec le TX, le moteur non électrifié est au service de la variante TX 350 AWD alors que celle qui profite de l’apport électrique est la TX 500h.

Au sommet de la hiérarchie, on retrouve le modèle TX 550h+. Il est équipé d’un moteur qui lui est exclusif, soit un V6 de 3,5 litres qui est marié à des moteurs électriques pour offrir une autonomie électrique de 53 km. La puissance est chiffrée à 406 chevaux.

Aussi, comme avec le Grand Highlander, chaque mécanique est associée à une transmission différente. Avec le 2,4 litres, on retrouve des boîtes automatiques à huit et à six rapports, respectivement pour la version à essence et celle hybride. Avec le modèle hybride rechargeable, on a droit à une transmission à variation continue (CVT).

Soulignons que la version électrifiée du moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres n’est seulement livrable qu’avec le niveau de finition F-Sport. Et parlant de ces niveaux de finition, la gamme du TX va en compter cinq, soit Premium, Ultra Luxury, Executive, F-Sport 2 et F-Sport 3. Le modèle Premium va profiter de roues de 20 pouces, mais pourra recevoir des jantes de 22 pouces en option. Partout ailleurs, elles feront 22 pouces.

Intérieur du Lexus TX 350 Premium 2024 Photo : Lexus

Trois rangées de sièges du Lexus TX 2024 Photo : Lexus

L’intérieur du Lexus TX 2024

La raison d’être du TX se dévoile à l’intérieur où, comme avec le Grand Highlander, on va découvrir un environnement très spacieux. Les chiffres concernant le volume de chargement derrière chaque rangée en disent long. Même avec tous les sièges en place, la capacité est à 569 litres, ce qui est plus que le coffre moyen d’une voiture. En abaissant la troisième banquette, on fait passer le volume à 1625 litres, ce qui est pratiquement ce que propose un VUS de taille compacte. Enfin, avec les deux dernières rangées rabattues, l’espace total atteint 2747 litres.

Notez qu’à la deuxième rangée, deux options s’offrent vous avec des sièges de type capitaine ou encore une banquette pleine, rabattable en proportion 60-40. Ironiquement, Lexus ne fait pas mention du nombre de places précises, mais on devine que c’est la même formule qu’avec le Grand Highlander ; huit avec la banquette à la deuxième rangée, sept avec les sièges de type capitaine.

Bas de console du Lexus TX 500h F Sport 2024 Photo : Lexus

Un équipement riche

Sans surprise, on apprend que l’équipement sera plutôt riche avec ce Lexus TX, même si la dotation complète ne nous est pas encore connue. Des éléments comme un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces, un toit panoramique, une chaîne audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, ainsi que l’affichage tête-haute seront livrables.

La suite de sécurité LSS 3.0 sera quant à elle de série. Elle comprend des éléments comme (ajouter).

Le mot de la fin

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce Lexus TX 2024, d’abord lorsque nous aurons l’occasion de le voir en personne pour analyser son design, puis au moment où nous pourrons le conduire pour cette fois nous livrer à l’étude de sa conduite.

Le TX, conçu pour le marché nord-américain, sera assemblé à l’usine du groupe qui est située en Indiana. Les versions 350 et 500 seront mises en vente cet automne alors qu’il faudra attendre un peu plus pour la déclinaison hybride rechargeable.