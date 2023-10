Lexus annonce les prix du TX 2024 aux États-Unis

Vendredi de cette semaine, nous serons à Austin, au Texas, pour faire l’essai du nouveau Lexus TX 2024. Hier, la compagnie a dévoilé les prix de certaines des versions qui seront proposées aux États-Unis. Voilà qui va nous donner une idée de ce qui nous attend.

Le prix de départ de la version 350 sera de 55 000 $ US, alors que la variante 500h F Sport sera proposée à un peu plus de 76 000 $ US. Ce qui manque, c’est la note pour la livrée 550h+ hybride rechargeable. On peut facilement imaginer quelque chose autour de 80 000 $ US.

Ces prix sont plus élevés que ceux du RX L qui est abandonné au profit de ce nouveau TX, mieux adapté pour ceux qui recherchent un modèle à trois rangées. C’est aussi plus élevé que la facture exigée pour certains modèles rivaux comme l’Infiniti QX60 et le Cadillac XT6.

Le tout nouveau Lexus TX 2024 Photo : D.Boshouwers

Le Lexus TX350 sera équipé d’un 4-cylindres turbo de 2,4 litres développant 275 chevaux et 312 lb-pi de couple. En optant pour le TX 500h (en quelque sorte l’équivalente de la Hybrid Max du Toyota Grand Highlander), on retrouve le même bloc, mais cette fois associé à des moteurs électriques. Il produit 366 chevaux et 409 lb-pi de couple.

Le modèle TX 550h+, qui va proposer 53 km de conduite tout électrique, va offrir 406 chevaux.

Lexus précise que les modèles TX 350 et TX 500h se pointent en ce moment chez les concessionnaires américains, tandis que la mouture TX 550h+ sera commercialisé au début de l’année 2024. Voilà pourquoi les prix de ce modèle seront annoncés ultérieurement.

À quoi s’attendre chez nous ? Pour que le véhicule soit admissible aux subventions du gouvernement fédéral, il faudrait retrouver la première version à moins de 60 000 $ et celles hybrides rechargeables à moins de 70 000 $. En considérant le prix américain de la version de base, qui est à traction chez nos voisins du sud, il est difficile d’imaginer un prix sous les 60 000 $ chez nous où toutes les déclinaisons profiteront de la traction intégrale.

Au Québec, le PDSF pour l’admissibilité est passé de 60 000 $ à 65 000 $ en avril dernier. Il faudra voir aussi pour la Colombie-Britannique où la limite est à 70 000 $.

Nous aurons beaucoup plus de détails à vous livrer dès le 11 octobre prochain lors de la levée de l’embargo concernant les impressions de conduite du modèle.

Lexus TX 2024 gris Photo : D.Boshouwers