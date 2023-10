• Auto123 effectue un premier essai du Lexus TX 2024.

Austin, Texas — Dire que Lexus a de grandes ambitions est un euphémisme. La marque de luxe de Toyota est en voie de finalement devancer certains de ses rivaux allemands, non seulement au chapitre des parts de marchés au pays, mais aussi avec une offre plus complète et mieux ciblée.

D’où l’entrée en scène du nouveau TX, une version endimanchée du Toyota Grand Highlander, présentée au printemps dernier. Décrit comme le chaînon manquant par Martin Gilbert, directeur de la division Lexus au Canada, il vient garnir et compléter une offre déjà passablement… complète.

Et selon ce qu’on a compris lors de la présentation du modèle, la compagnie ne fait pas que proposer un simple figurant ici ; elle voit grand pour son TX. Lexus croit que lors de la première année complète du modèle sur le marché (2024), elle va en vendre plus que tous les RX-L écoulés entre 2018 et 2022, soit 3579. Est-ce trop ambitieux ? Seul l’avenir nous le dira, mais l’offre est généreuse et de qualité.

Le tout nouveau Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

Les versions du Lexus TX 2024

On retrouve trois versions au catalogue, soit 350, 500h et 550h+. Sans surprise, on retrouve des mécaniques aussi au service du Grand Highlander. La différence, c’est la variante hybride rechargeable 550h+, qui ne fait pas partie de l’offre avec le représentant de Toyota.

Chaque TX propose sa mécanique, sa couleur.

Avec la déclinaison 350, on a droit à un 4-cylindres turbo de 2,4 litres, dont la prestation est de 275 chevaux et 317 lb-pi de couple. Ce bloc est marié à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

La traction intégrale est de série avec toutes les versions, soit dit en passant.

Fiche technique du Lexus TX 350 Premium 2024

En passant au modèle 500h, on profite de la même mécanique, sauf qu’elle est secondée par deux moteurs électriques, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. La puissance combinée se chiffre à 366 chevaux et 406 lb-pi de couple. Notez qu’ici, c’est une transmission automatique à six rapports qui est d’office et la traction intégrale est la solution Direct4 de Lexus, plutôt qu’un rouage de configuration différente (pour la répartition du couple) avec la version de base.

Fiche technique du Lexus TX 500h 2024

Enfin, avec le modèle 550h+, on a droit à une autre bibite. Sous le capot, un V6 de 3,5 litres offrant une puissance mixte de 406 chevaux (259 chevaux et 247 lb-pi de couple pour le moteur thermique). La transmission automatique est à variation continue et c’est le système Direct4 qui s’occupe de la distribution aux roues.

Ce qui va différencier cette variante, ce sont les 53 km d’autonomie électrique qu’elle va offrir.

Aperçu du nouveau Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

La consommation

Et qu’est-ce que ça dit en matière de consommation ? Avec la version 350, on parle de 11,5 litres aux 100 km en ville, 8,9 litres sur l’autoroute, pour un combiné de 10,3 litres. En passant à la variante 500h, les cotes respectives sont de 8,7, 8,4 et 8,6 litres aux 100 km.

Avec la déclinaison 550h+, lorsque l’énergie électrique est dissipée, le rendement hybride de modèle est de 8,1, 8,4 et 8,1 litres aux 100 km, toujours dans le même ordre. La cote électrique est de 2,8 Le/100 km.

Design extérieur du Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

Prix et équipement

L’offre mécanique, on en convient, est intéressante et variée. Qu’en est-il de la fourchette de prix maintenant ? C’est là que ça se corse un peu, car ça va dans plusieurs directions. L’acheteur aura des calculs à faire pour trouver le modèle qui représente le meilleur choix pour lui.

La version 350 est offerte à partir de 68 750 $, en configuration Luxury. Les niveaux de finition Ultra Luxury et Executive sont aussi livrables, respectivement à 71 500 $ et 79 500 $.

Le modèle 500h n’est possible qu’avec les habillages F Sport 2 et F Sport 3. Les prix sont de 84 200 $ et de 90 200 $.

Quant au modèle 550h+, le prix est à venir. On peut deviner qu’il sera sous la barre des 100 000 $ pour éviter la taxe de luxe.

Pour ce qui est de l’équipement, ça demeure bien garni dès le départ avec une configuration à sept places, une chaîne audio comptant 12 haut-parleurs, un toit panoramique, des sièges avant chauffants et ventilés, ainsi que des sièges chauffants à la deuxième rangée.

En passant au modèle Ultra Luxury, on ajoute entre autres un écran d’informations de 12,7 pouces pour le conducteur et l’éclairage d’ambiance.

L'intérieur du Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

C’est avec le modèle Executive que ça devient plus riche, d’où le saut avec le prix. Le modèle propose notamment une chaîne audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, l’affichage tête-haute et plus de caractéristiques de sécurité. Il est possible d’obtenir ce modèle avec un aménagement intérieur à six places qui comprend des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Ceux-ci sont chauffants et ventilés.

Lorsqu’on arrive au modèle 500h, on a droit à une petite surprise. Seule une configuration à six places est offerte avec les ensembles F Sport 2 et F Sport 3.

Le premier livre la chaîne audio à 12 haut-parleurs et des sièges chauffants et ventilés aux deux premières rangées, le deuxième la chaîne Mark Levinson, l’affichage tête-haute, ainsi que davantage de caractéristiques de sécurité.

Notez que les modèles F Sport proposent des éléments de style distincts (pare-chocs), une grille unique, une suspension variable adaptative et des roues arrière directionnelles, notamment.

Enfin, pour la variante hybride rechargeable 550h+, l’unique niveau de finition offert est l’Executive.

Profil du Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

Comment est la conduite du Lexus TX 2024 ?

Des TX équipés des trois mécaniques étaient présents lors du lancement, mais nous n’avons pu essayer que les deux premiers qui arriveront sur le marché, les 350 et 500h. On remet ça pour la variante 550h+.

Ce qui est ressorti de l’expérience, c’est qu’on est ici en présence d’un véhicule solide, qui va livrer exactement ce à quoi la clientèle cible s’attend : une conduite axée sur le confort, un silence de roulement fort appréciable et un sentiment de confiance derrière le volant.

La puissance est amplement suffisante, vraiment, avec la version de base. La direction est légère, ce qui facilite les manœuvres, surtout à basse vitesse. Avec le modèle hybride et l’approche F-Sport, on retrouve un véhicule encore plus équilibré. Et, il va sans dire, la puissance additionnelle le transforme en gazelle.

Sièges du Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

Le confort des sièges avant est aussi à signaler, avec un appui uniforme pour le bas du dos et les côtes, à travers un soutien fort acceptable. À la deuxième rangée, c’est aussi excellent alors que le dégagement est très généreux. C’est aussi bien à la troisième.

En matière de sécurité, Lexus propose tous azimuts sa suite LSS 3.0 (Lexus Safety System) qui regroupe une kyrielle de caractéristiques usuelles comme le freinage d’urgence automatique, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation, entre autres choses.

Nous pourrions poursuivre longtemps. Comme mentionné plus haut, l’offre est riche et complète.

Lexus TX 2024, calandre, phares Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Le TX vient remplacer le RX-L dans la famille et offre une vraie solution à trois rangées, dans le segment des VUS construit sur un châssis monocoque (Lexus propose deux autres VUS à trois rangées, les LX et GX, montés sur un châssis en échelle). Le volume de chargement total dit tout ; il était de 1656 litres derrière la première rangée avec le RX-L ; il est de 2747 litres avec le TX.

Le modèle va se vendre. Oui, les prix sont élevés, mais on loge ici à l’enseigne Lexus, là où l’acheteur a les moyens de ses ambitions.

Fiche technique de Lexus TX 350 TI 2024

Fiche technique de Lexus TX 350 Premium TI 2024

Fiche technique de Lexus TX 500h 2024

Détail avant du Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange

Questions fréquemment posées à propos du Lexus TX 2024

La puissance du 4-cylindres turbo de 2,4 litres n’est pas la même avec le TX que le Grand Highlander. Pourquoi ?

Les réglages sont quelque peu différents. Certaines pièces sont plus raffinées chez Lexus, ce qui explique le gain en puissance, et aussi la nécessité d’utiliser de l’essence super. La compagnie mentionne qu’il n’y aura pas de dommages à court terme si l’on fait appel à de l’essence régulière, mais qu’à long terme, ça pourrait affecter la durabilité.

Pourquoi opter pour un TX plutôt que le nouveau GX au sein de la gamme, puisque les deux proposent trois rangées de sièges ?

Le TX est assemblé sur une structure monocoque, ce qui lui assure un plus grand confort. Le GX est monté sur un châssis en échelle, ce qui fait de lui le partenaire idéal pour les randonnées hors route.

Quelle version du TX propose la meilleure consommation de carburant ?

C’est la 550h+, mais la 500h offre des cotes très similaires, voire une moyenne identique sur l’autoroute. Considérant la différence de prix attendue entre les deux, soyez certains de trouver votre compte avec la première.

Quelle est la capacité de remorquage du TX ?

Pour chaque version, elle est de 5000 livres.

L'arrière du Lexus TX 2024 Photo : D.Rufiange