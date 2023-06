Lexus TX 2024: le nom confirmé, une image partagée

• Lexus dévoile son futur VUS à trois rangées avec une première image.

• Le Lexus TX 2024 sera le pendant luxueux du Toyota Grand Highlander 2024.

• Lexus n'a pas confirmé la date de présentation du modèle, mais cela pourrait être pour bientôt.

Lexus a confirmé le nom de son prochain VUS de luxe à trois rangées et a partagé une première image pour marquer l'occasion.

L'image ne montre qu'une partie du profil du véhicule, se concentrant sur le montant C et la porte arrière, mais elle confirme que ce modèle est un parallèle au futur VUS à trois rangées Grand Highlander de Toyota, qui doit être présenté cette année.



Lexus TX 2024 gris Photo : Lexus

Cela permet également de se faire une idée de la taille du Lexus TX ainsi que de la motorisation qu'il pourrait recevoir. D'une part, nous savons que le modèle fabriqué aux États-Unis sera un VUS monocoque construit sur la plate-forme TNGA-K de Toyota (contrairement à la configuration corps sur châssis des VUS Lexus GX et LX). D'autre part, on peut s'attendre à des motorisations similaires à celles annoncées pour le Grand Highlander. L'offre de Toyota comprend un moteur turbo 4 cylindres de 2,4 litres (265 chevaux), un moteur hybride 4 cylindres de 2,5 litres (245 chevaux) avec traction avant ou intégrale et un moteur turbo 4 cylindres de 2,4 litres (362 chevaux) avec traction intégrale.

Tous ces éléments seront bientôt dévoilés ; entretemps, nous nous attendons à d'autres images et miettes d’information avant la grande présentation du Lexus TX 2024.