Lexus bonifie l’offre pour son UX en 2023

Lexus apporte quelques retouches à son UX pour 2023 et on devine d’ores et déjà qu’elles seront très appréciées. Pourquoi ? Parce qu’elles proposent quelques mises à jour importantes, tout en éliminant certains des irritants qui étaient propres à ce modèle.

Esthétiquement, notez qu’il n’y a pas vraiment de changements, outre le fait que plus d’ensembles F Sport seront proposés à travers la gamme. Or, ces derniers s’accompagnent d’un style légèrement différent, si bien qu’en général, on va trouver le UX 2023 plus distinct.

En fait, ces modèles sont équipés de jantes F Sport, d’une calandre, de rails de toit foncés, d’un toit noir, d’un toit ouvrant, d’essuie-glace qui détectent la pluie, de phares antibrouillard, de phares à nivellement automatique, ainsi que de moulures peintes aux passages de roue.

Photo : Lexus Lexus UX 2023, trois quarts arrière

Avec un modèle F Sport, on profite aussi d’une suspension variable et adaptative, ainsi que d’amortisseurs de performance préparés par Yamaha. Le tout joue bien sûr sur la tenue de route du modèle et puisque le modèle UX n’est pas une bête de piste au départ, ça ne peut qu’aider. Des sièges sport, un volant différent, un pédalier d’aluminium et un sélecteur de rapports au style exclusif marquent aussi les distinctions de cette variante. Un repose-pied en aluminium s’ajoute à l’ensemble F Sport pour 2023.

Puis, sous la robe, d’autres modifications, notamment l’ajout de 20 points de soudure stratégiquement positionnés pour renforcer la rigidité structurelle.

Photo : Lexus Lexus UX 2023, intérieur

À bord, le nouveau système multimédia avec un écran tactile de 8,0 ou 12,3 pouces pourra être trouvé. Outre la surface généreuse de l’écran, celui-ci bénéficie également d’une résolution plus nette et pourra être mis à jour via la voie des airs.

La refonte du système multimédia amène d’autres petits ajustements. Ainsi, deux ports USB supplémentaires sont présents alors que les boutons pour les sièges chauffants ont été déplacés de la partie inférieure du tableau de bord à la droite du sélecteur de rapports. Puis, la cerise sur le gâteau, l’atroce pavé tactile de Lexus fait désormais partie de l’histoire. Tous ceux qui ont eu à l’utiliser vont pousser un soupir de soulagement. Enfin, la plaque pour la recharge sans fil des cellulaires est plus accueillante. Lexus a également ajouté un éclairage d’ambiance à DEL pour une touche additionnelle de clarté et de luxe à bord.

D’autres améliorations sont aussi au menu, mais nous aurons l’occasion d’y revenir lors d’un essai subséquent. Nous avons assurément hâte de voir à quel point les retouches apportées à la structure vont avoir un effet sur le rendement du véhicule sur la route.

Le VUS UX continue d’être offert uniquement en version hybride au Canada. Les prix des versions 2023 seront annoncés plus tard, soit au moment où le modèle sera livrable vers la fin de l’été.