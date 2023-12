Le Lexus UX va profiter d’une mise à niveau pour l’année 2025. On ne parle pas d’une nouvelle génération pour ce modèle qui a été lancée pour 2019, mais les changements sont suffisamment importants pour nous donner cette impression.

Ce qui sera le plus remarquable, c’est l’introduction d’un nouveau système hybride, celui que la compagnie décrit comme celui de cinquième génération. Puisque chacun est plus efficace que celui qu’il remplace, ça promet en matière d’efficacité.

Le modèle va continuer de proposer une seule mécanique, mais cette dernière, un 4-cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson, va offrir plus de puissance. Celle-ci va passer de 181 à 196 chevaux.

Lexus UX 300h 2025, écusson Photo : Lexus

Ce gain va avoir un effet sur la nomenclature du modèle. Alors que l’on connaît ce dernier sous l’appellation UX 250h, il faudra s’habituer à parler du UX 300h à partir de 2025.

Le groupe motopropulseur sera désormais associé à une transmission E-CVT, qui se veut essentiellement une CVT (transmission à variation continue) pourvue de deux moteurs électriques intégrés. Le communiqué de presse émis par l’entreprise du côté américain parle d’une configuration à traction, avec l’option pour le rouage intégral, mais au Canada, l’UX 250h actuel n’est proposé qu’avec la traction intégrale. On n’anticipe pas de changements de ce côté.

Quant à la batterie, on aura droit à une unité lithium-ion plus légère en remplacement de celle composée présentement de nickel et d’hydrure métallique. On aura aussi droit à un sélecteur de rapports électronique, sans lien mécanique avec la boîte. Selon Lexus, cette approche permet des changements de vitesse plus rapides et plus fluides.

Le nouveau Lexus UX 300h 2025 Photo : Lexus

La compagnie annonce un chrono de 7,9 secondes pour le 0-97 km/h avec le rouage intégral. Avec la version actuelle, le 0-100 km/h se boucle en 8,7 secondes. Notez que le 0-97 km/h correspond au 0-60 mile à l’heure du côté américain.

Ceux qui souhaitent un UX un peu plus sportif pourront toujours opter pour un ensemble F Sport qui va ajouter une suspension réglée de façon plus agressive, avec des amortisseurs réglables, ainsi que des ajouts esthétiques F Sport. Avec ce groupe, on aura aussi droit à une nouveauté avec le hayon, qui pourra désormais se déployer de série avec le simple mouvement du pied sous le pare-chocs.

L'intérieur du Lexus UX 300h 2025 Photo : Lexus

À bord, la présentation va mettre de l’avant plus de chrome et l’on a effectué quelques changements ergonomiques, comme la disposition des boutons sur les panneaux de porte. Devant le conducteur, on va toujours retrouver de série un écran de 7,0 pouces à affichage numérique pour les informations relatives à la conduite, mais il sera possible d’opter pour une unité de 12,3 pouces. La même approche est observable avec l’écran du système multimédia ; 8,0 pouces de série, 12,3 pouces en option. L’affichage tête-haute sera également offert.

Il faudra voir ce qui en sera pour la dotation canadienne et à partir de quelles variantes tel ou tel équipement sera inclus. Plus de détails seront dévoilés en cours d’année 2024, incluant la gamme de prix.

Lexus UX 300h 2025, de profil Photo : Lexus

Lexus UX 300h 2025 de couleur blanche Photo : Lexus