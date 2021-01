Lincoln a dévoilé son Corsair 2020 en chair et en os au Salon de l'auto de New York, édition 2019. Bien que le VUS soit basé en grande partie sur le tout nouveau Ford Escape 2020, il est visuellement assez différent de son cousin plus pieds-sur-terre.

Le nouveau Corsair est le remplacement du modèle utilitaire MKC, un changement en ligne avec le basculement de la marque de luxe vers les nomenclatures nautiques pour ses nouveaux modèles.

L'intérieur

Lors de la conception du nouveau modèle, les ingénieurs de Lincoln se sont concentrés sur la création d’un environnement calme, épuré et confortable. La largeur du véhicule est soulignée par les nombreuses lignes horizontales de l’intérieur. Divers boutons et commandes ont été placés ensemble sur un seul panneau pour épurer le plus possible le tableau de bord et la console centrale. Ce tableau de bord abrite l'écran multimédia, tandis qu'un groupe d'instruments numériques fait directement face au conducteur.

On vous avait déjà parlé des carillons spéciaux (enregistrés par l’Orchestre symphonique de Détroit) que Lincoln a mis en place pour remplacer les différentes alertes, et ils sont bien présents ici. Il appartiendra aux propriétaires de décider s’il s’agit ou non d’une amélioration...

Par ailleurs, les sièges de la deuxième rangée coulissent de six pouces pour offrir plus de dégagement pour les jambes ou de chargement.

Parmi les options permettant d'améliorer l'expérience intérieure (la cabine est déjà dotée de la technologie de contrôle actif du bruit, en passant) on compte les sièges à 24 réglages assistés et un système audio à 14 haut-parleurs de haut de gamme.

Le processus qui conduira éventuellement à l'extinction des clés (et des fobs) se poursuit ici avec l'inclusion de la technologie Phone As a Key, qui permet aux propriétaires de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule à l'aide d'une application sur leur téléphone intelligent. De plus, étant donné qu'il peut identifier le téléphone utilisé, le système peut également ajuster plusieurs paramètres, tels que la position du siège et des miroirs extérieurs en fonction des préférences de l'utilisateur. Et si la batterie de votre téléphone est à 0%, un clavier extérieur permet aux passagers d’accéder au véhicule.

Le groupe motopropulseur

Le moteur de base du Corsair est un moulin turbocompressé de 2,0 litres à 4 cylindres d'une puissance de 250 chevaux et d'un couple de 275 lb-pi. En option on offre un moteur turbo de 2,3 litres à 4 cylindres développant 280 chevaux et 310 lb-pi de couple. Les deux fonctionnent sur les roues avant via une transmission automatique à 8 vitesses, mais noter que Lincoln offrira la transmission intégrale en option.

Les caractéristiques incluses dans le Corsair 2020 comprennent les feux de route automatiques, l'assistance au maintien de la voie et l'assistance pré-collision avant avec freinage automatique. Parmi les options, citons l'affichage tête haute, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance de direction évasive.

Le Lincoln Corsair 2020 devrait faire ses débuts chez les concessionnaires cet automne, et nous connaîtrons les prix à l'approche de sa date de lancement.