Lincoln Nautilus 2024 - Dévoilement Photo : Lincoln

• Lincoln a présenté le VUS Nautilus 2024 révisé.

• Le modèle intermédiaire reçoit des modifications qui visent à attirer à la marque des acheteurs plus jeunes.

• Les changements incluent une technologie plus avancée et généreuse et un groupe motopropulseur hybride.

Lincoln a présenté hier son Nautilus 2024 révisé : le VUS fera ses débuts commerciaux au début de l'année 2024.

Parmi les principaux changements, citons un nouveau style extérieur plus moderne, un afflux de technologies avancées et l'abandon du moteur V6 optionnel du modèle précédent au profit d'un groupe motopropulseur hybride. Tous ces éléments ont pour objectif commun d'attirer une population plus jeune vers ce modèle, qui a longtemps eu la réputation d'être un VUS « pour personnes âgées ».

Lincoln Nautilus 2024 - Profil Photo : Lincoln

Plusieurs des nouveaux éléments extérieurs - bouclier avant avec une calandre noire plus large, accents chromés, bandeau lumineux horizontal à DEL - sont inspirés du modèle Aviator actuel, lui-même récemment mis à jour. Sur le côté, la plaque Nautilus est bien visible sur les portes avant, tandis que les poignées de porte sont intégrées dans les moulures des vitres.

À l'arrière, on trouve également une barre lumineuse à DEL qui s'étend sur toute la largeur du véhicule et qui intègre le lettrage Lincoln.

Il est à noter que les acheteurs auront accès à un ensemble d'apparence. Cette option Jet s'accompagne d'une finition bicolore, d'un intérieur noir, d'éléments extérieurs chromés noirs et de jantes noires (22 pouces) en option.

Lincoln Nautilus 2024 - Intérieur Photo : Lincoln

L’habitacle a également été mis à jour et dispose d'un écran incurvé qui s'étend sur toute la largeur de l'habitacle et qui est même intégré dans le panneau de porte de chaque côté.

Cet écran abrite l'écran de données du conducteur, tandis que l'écran tactile central se trouve plus bas sur le tableau de bord central. Le système qui l'équipe intègre désormais Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et Alexa s'est jointe à la fête.

Le volant bénéficie quant à lui de sa propre mise à jour. Il est désormais plat sur le dessus pour une meilleure vision des données du conducteur.

Lincoln Nautilus 2024 - Volant, tableau de bord Photo : Lincoln

Comme il s'agit d'un Lincoln, le modèle intègre une fonction Lincoln Rejuvenate (en option), qui ajoute des ambiances spécifiques par le biais de l'éclairage, du toucher et même de l'odorat. Il offre un éclairage d'ambiance et affiche des visuels uniques sur les écrans de la voiture, une fonction de massage des sièges et un système de diffusion de senteurs dans le système de climatisation.

Le Nautilus 2024 est également équipé de la toute nouvelle technologie de conduite semi-autonome BlueCruise de Ford. Les conducteurs peuvent retirer leurs mains du volant sur certaines routes pré-cartographiées, le système vérifie toutefois leur niveau d’attention. Le logiciel de centrage de la voie a quant à lui été modifié pour mieux reconnaître les véhicules dans les virages.

Lincoln Nautilus 2024 - De haut Photo : Lincoln

Un autre changement notable pour 2024 concerne l'inclusion d'un nouveau groupe motopropulseur hybride dans l'offre, en remplacement de l'option V6 précédemment au catalogue. Cette nouvelle configuration utilise le moteur turbo 2,0 litres du modèle de base, mais l'associe à une transmission CVT et à un moteur électrique de 100 kWh pour délivrer une puissance de 310 chevaux.

Le groupe motopropulseur à moteur à combustion interne du modèle de base utilise une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et délivre 250 chevaux et 275 lb-pi de couple.

Dans les deux cas, la transmission intégrale est la configuration de série, et tous les modèles bénéficient d'une suspension adaptative pour un confort optimisé. Cinq modes de conduite sont proposés.

Les prix du Lincoln Nautilus 2024 n'ont pas encore été annoncés ; cela devrait se faire à l'approche des débuts commerciaux du VUS, prévus pour le début de l'année prochaine.