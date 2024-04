Alors que la Journée de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

La gamme EQB 2024 est sur le point de s’agrandir au Canada, avec la commercialisation du Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 2024, qui a été confirmée pour cet été.

La transmission intégrale (grâce à l’utilisation de deux moteurs électriques plutôt qu’un seul) est le principal argument de vente de cette variante du VUS, mais ce n’est pas le seul. L’utilitaire électrique peut être équipé d’une troisième rangée en option, ce qui porte le nombre de places assises à sept, et le modèle 300 4MATIC offre plus de puissance et de couple que la variante 250+ (225 chevaux et 288 lb-pi de couple contre 188 chevaux et 284 lb-pi de couple).L’autonomie est de 340 km (contre 394 km pour le modèle 250+ à traction). Le temps de recharge de 0 % à 80 % est de 5 h 55 min sur un chargeur de niveau 2, ou de 32 minutes sur un chargeur rapide à courant continu.

Voir aussi : Mercedes-Benz EQB 2024 : le VÉ profite de modifications après un an de commercialisation

Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 2024, arrière | Photo : Mercedes-Benz

Les équipements de série (sur la version EQB Standard Equipment, qui porte bien son nom) comprennent :

– Des jantes de 18 pouces avec des pneus toutes saisons

– Un tableau de bord à affichage numérique sur écran de 10,25 pouces

– Un écran multimédia tactile de 10,25 pouces

– La nouvelle génération du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience)

– Un toit ouvrant panoramique

– Des sièges avant chauffants

– L’éclairage d’ambiance

– Un volant multifonction en cuir avec commandes tactiles et palettes de changement de vitesse

– Un hayon à déploiement électrique

– Une caméra de recul

– Un système de commande vocale

– Des sièges arrière rabattables (40/20/40)

– Des sièges conducteur et passager à huit réglages électriques avec mémoire de trois positions

– La technologie de freinage adaptatif

– L’assistance dans les angles morts

On retrouve ensuite le niveau de finition EQB Exclusive Trim, qui ajoute :

– L’ouverture du coffre et du hayon activée par le pied

– Le système de divertissement MBUX

– L’ensemble Keyless-Go

– Une chaîne audio haut de gamme

Prix du Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 2024

Le Mercedes-Benz EQB 4MATIC 2025 est proposé à un PDSF de 64 825 $ au Canada, auquel s’ajoutent divers frais qui portent le coût à 69 825 $.

L’ensemble Exclusive Trim coûte 2500 $, ce qui porte le coût total à 72 325 $.

Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC 2024, avant | Photo : Mercedes-Benz