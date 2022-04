Dans un autre reflet de l'évolution de la relation entre les constructeurs automobiles et les salons automobiles traditionnels, Lincoln a annoncé aujourd'hui le dévoilement d’un nouveau concept de véhicule électrique le 20 avril – une semaine APRÈS la journée des médias du Salon de l'auto de New York.

Peut-être que les gens de Lincoln avaient besoin de cette semaine supplémentaire pour peaufiner leur produit, mais, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont évité la Grosse Pomme, ils ont décidé de donner un aperçu précoce, pas très révélateur, d'un modèle qui, selon eux, « sert d'inspiration pour nos véhicules Lincoln entièrement électriques à venir dans un avenir proche. »

Il pourrait donc s'agir d'une étude de style sans qu’il y ait nécessairement un modèle de production au bout de la ligne. Il se pourrait plutôt que nous voyions des éléments de design et des innovations technologiques qui se retrouveront dans l'ensemble des futurs modèles électriques de Lincoln.

Voici ce que nous pouvons dire pour le moment : Il y a une quantité copieuse d'éclairage DEL, même sur le toit, le capot et les ailes, sans oublier les écussons Lincoln illuminés parsemés partout et les lettres Lincoln à l'arrière... éclairé, bien sûr!

Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le modèle, même si nous pouvons probablement en déduire qu'il s'agira d'un VUS. La portion avant de la voiture laisse entrevoir un large espace, dépourvu de calandre. Pour le reste, on demeure dans l’inconnu, et il faudra attendre le 20 avril pour en savoir plus. À moins qu'une autre image n’apparaisse sur le web d’ici là!

Photo : Lincoln Prototype électrique de Lincoln, fig. 2