C’était une question de temps et c’est maintenant confirmé ; l’entreprise québécoise de véhicules électriques Lion Électrique a annoncé vendredi qu’elle avait choisi l’Illinois pour implanter sa nouvelle usine de fabrication aux États-Unis, promettant d’investir au moins 70 millions de dollars et créer environ 750 emplois au cours des trois prochaines années.

Lion Électrique, qui s’est fait connaître grâce à ses autobus scolaires électriques, a déclaré qu’elle allait construire l’usine de 900 000 pieds carrés à Joliet, près de Chicago. Celle-ci va produire 20 000 autobus et camions moyens et lourds par année.

La firme a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’usine soit opérationnelle dans la deuxième moitié de 2022. Le directeur général de Lion Électrique, Marc Bédard, a déclaré dans une entrevue que l’usine de l’Illinois se concentrerait dans un premier temps sur la fabrication de véhicules, mais que la compagnie pourrait y ajouter ultérieurement la production de batteries. Lion Électrique construit actuellement une usine de production de batteries au Canada.

Autobus C de la ocmpagnie Lion Électrique

Marc Bédard a ajouté que Lion Électrique étend ses pénates aux États-Unis, car la demande des Commissions scolaires et des entreprises qui souhaitent passer au transport électrique est en forte croissance. Près de 400 autobus scolaires de la compagnie sont déjà en circulation et Amazon a déclaré que d’ici 2025, elle se porterait acquéreuse de camions de la firme, et ce, jusqu’à une hauteur de 2500 unités.

L’expansion de Lion coïncide également avec un environnement réglementaire favorable sous la houlette du président américain Joe Biden qui favorise l’octroi de subventions généreuses à l’industrie des véhicules électriques.

« Nous sommes à la recherche d’aides réglementaires favorables à l’électrification », a déclaré Marc Bédard au sujet de sa décision de construire l’usine dans l’Illinois. Lion Électrique a déclaré que des crédits d’impôt financés par l’État pour l’usine sont en cours de négociation.

Aujourd’hui, la compagnie devrait également commencer à être cotée sur les bourses de New York et de Toronto à la suite d’une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale Northern Genesis Acquisition Corp en novembre dernier.

La transaction a été évaluée à 1,9 milliard de dollars et Lion a reçu près de 500 millions de dollars de recettes nettes en espèces, dont la majorité a été investie dans la technologie des batteries et la nouvelle usine américaine.

Photo : Lion Électrique Autobus de la compagnie Lion Électrique, façade

Photo : Lion Électrique Logo Lion Électrique