Lotus lance un chargeur rapide de 450 kW

• Lotus introduit une borne de recharge ultra rapide qui permet la récupération de 150 km d’autonomie en 5 minutes.

Lorsqu’il est question de recharge de véhicules électriques, les capacités du modèle et de la borne de recharge utilisée sont les principaux éléments qui déterminent le temps qui sera nécessaire à la récupération d’énergie.

Souvent, en décrivant un modèle, on explique qu’il faut un certain nombre de minutes sur une borne rapide de 350 kW pour faire passer la capacité de 10 à 80 %, par exemple. Plus la puissance de cette borne est grande, moins le temps de recharge est long.

Chez Lotus, qui s’est engagée à devenir une marque purement électrique d’ici 2028, on investit dans l’infrastructure de recharge pour aider à faciliter la transition électrique pour les propriétaires.

La nouvelle borne de chargement de Lotus Photo : Lotus

La compagnie a développé ses propres bornes rapides à courant continu et les a déjà installés en Chine. Évidemment, Lotus n’a pas son propre réseau de bornes de recharge comme Tesla, mais elle travaille avec des parcs, des concessionnaires et des entreprises qui exploitent des stations de recharge pour installer ses nouvelles bornes rapides à des endroits stratégiques.

L’entreprise souhaite que ces dernières, qui pourront être utilisées par les véhicules électriques appartenant à d’autres marques, soient installées dans la majorité des pays européens et dans certaines régions du Moyen-Orient d’ici la seconde moitié de 2024. On attend les détails concernant l’Amérique du Nord.

Avec une capacité de 450 kW, ces bornes sont plus puissantes que la très grande majorité de celles que l’on peut retrouver sur le marché en ce moment.

150 km d’autonomie en seulement cinq minutes

Sur une borne de 450 kW, le nouveau VUS électrique de Lotus, l’Eletre R (la version R étant la plus haut de gamme de la gamme), pourra retrouver quelque 150 km d’autonomie en seulement cinq minutes, un temps qui commence à ressembler à celui qu’on met à une station d’essence.

Et pour faire passer le niveau d’énergie de 10 à 80 %, il ne faudra que 20 minutes.

Des chargeurs offrant une puissance de 350 kW ont aussi été développés et peuvent fournir près de 130 km d’autonomie en cinq minutes, selon Lotus.

Lotus introduit des bornes avec une capacité de chargement de 450 kW Photo : Lotus