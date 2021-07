6,3 millions pour cette maison avec 100 espaces de garage

On vous a déjà présenté des maisons à vendre avec ce qui compte le plus pour tout amateur de voitures, soit des espaces pour les garer. On vient peut-être de trouver le Saint Graal en Arizona avec une demeure pouvant accueillir 100 voitures.

Non, on ne parle pas de 5 espaces ni de 10 ni de 15, mais bien de 100.

Un détail cependant ; il faut débourser 6,3 millions de dollars américains pour l’acquérir, et prévoir un fonds de roulement important, car ce genre de demeure ne s’entretient pas au rabais.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 1

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 2

Si vous avez cependant un peu d’argent de côté et quelques véhicules à garer, vous devriez jeter un coup d’œil à ce manoir de 8735 pieds carrés qui est situé à Scottsdale, en Arizona. Situé sur un terrain de 4,8 acres, ce vaste complexe comprend une maison principale avec quatre chambres à coucher et cinq salles de bains, ainsi que plusieurs structures supplémentaires, dont un garage pouvant accueillir 100 véhicules.

Et l’on ne parle pas que de vulgaires espaces de stationnement. Les bâtiments du garage comprennent plusieurs monte-voitures si vous voulez vous salir les mains, ainsi qu’une salle pour la peinture, ainsi qu’un espace pour l’esthétisme afin que vous puissiez préparer vos montures pour les concours d’élégance. Il y a également un espace pour entreposer des trucs plus volumineux comme un véhicule récréatif ou un bateau. Entre tous les garages combinés, on retrouve 18 portes simples et 13 portes doubles.

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 3

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 4

Et en passant à travers les photos offertes sur la fiche signalétique de la maison, on peut voir que le propriétaire actuel a du goût, car quelques belles pièces de collection meublent les espaces. Une corvette de première génération, des MG, une Aston Martin DB9 et une Ford Thunderbird des années 2000, notamment. Bref, pas mal du tout.

Et parlant de pas mal, le reste de la maison est plutôt bien…

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 5

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 6

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 7

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 8

Photo : Keller Williams Arizona Realty Le garage pour 100 voitures, fig. 9