Un mariage sauvé par un F-150 hybride

Le genre d’histoire qui suit va se multiplier au fil des prochaines années, au point de devenir banal. Cependant, pour le moment, l’événement dont on vous fait part pour le simple plaisir de la chose demeure aussi fascinant qu’amusant et c’est Ford qui en profite grandement.

Au cœur de l’histoire dont il est question, on retrouve le modèle le plus vendu de la compagnie, soit la camionnette de Série F. En fait, c’est que la version hybride peut, grâce à son groupe d’équipement ProPower Onboard, alimenter une quantité d’appareils électriques, voire une maison pendant quelques jours. On a vu la scène se produire au Texas lors de la vague de froid qui a déferlé là-bas l’hiver dernier.

Maintenant, c’est un mariage qui a été sauvé grâce au F-150. Non, le couple n’était pas en pleine chicane. C’est plutôt qu’une panne de courant majeure est survenue lors de la cérémonie, venant gâcher les festivités. Heureusement, deux convives, des employés de Ford, ont profité de leur F-150 PowerBoost pour venir à la rescousse.

Ce qui est intéressant, c’est que cette histoire a atteint les réseaux sociaux grâce au chef de la direction de Ford, Jim Farley. Tout naturellement, ce dernier a saisi la balle au bond afin de profiter d’une publicité gratuite en partageant les images enregistrées par l’un des invités du mariage. Ironiquement, la cérémonie a eu lieu non loin des quartiers généraux de Ford, soit à Farmington Hills, dans le Michigan.

La capacité maximale de l’énergie disponible avec le F-150 PowerBoost est de 7,2 kW. De série, elle est de 2,0 kW avec les versions à essence et de 2,4 kW avec le modèle électrifié. Bien sûr, avec la version tout électrique Lightning, qui va se pointer l’an prochain, la même capacité de 2,4 kW sera de série, mais il sera possible d’en ajouter avec 9,6 kW, ainsi que deux prises additionnelles de 120 V dans la boîte, tout comme une prise de 240 V.