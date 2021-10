Mazda va diversifier sa gamme mondiale de véhicules utilitaires, et ce dès 2022. Le constructeur a même dévoilé les noms des cinq nouveaux modèles qui verront le jour d'ici 2023.

Il y aura tout d’abord le Mazda CX-50, qui sera produit aux États-Unis par le constructeur. Il sera rapidement rejoint par les modèles CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90. Ces cinq nouveautés destinées à divers marchés mondiaux, y compris l'Amérique du Nord, seront lancées en l'espace de deux ans. Selon Mazda, selon le modèle, ils seront lancés dans les marchés ciblés en 2022 ou en 2023.

Le CX-50 sera le premier lancé. Son dévoilement est prévu pour novembre, ce qui laisse croire qu’on la verra au Salon de l'auto de Los Angeles. Équipé d'une transmission intégrale qu’on dit améliorée, il sera construit sur la même plateforme que le nouveau CX-30 et la Mazda3 de dernière génération. La fabrication du modèle débutera en janvier prochain dans l'usine Mazda-Toyota d’Alabama.

Photo : Mazda Mazda CX-9

Des hybrides branchables

Les consommateurs nord-américains découvriront ensuite le CX-90, puis le CX-70. Ce sont deux VUS de taille intermédiaire construits sur une nouvelle plateforme pour grands véhicules mise au point par le constructeur. Ils seront équipés d'un nouveau moteur turbo à six cylindres en ligne. Mazda offrira également des variantes hybrides branchables. Le CX-90 aura trois rangées de sièges, tandis que le CX-70 se contentera de deux. Selon Mazda, « les proportions des deux véhicules seront optimisées pour les consommateurs canadiens avec des espaces intérieurs et des espaces de chargement plus grands. »

Le CX-90 remplacera le CX-9 actuel, le seul VUS à trois rangées de sièges de Mazda offert au pays.

Mazda Canada promet plus de détails pour chacun de ces trois nouveaux modèles à l'approche de leur date de lancement respective.

Le CX-60 et le CX-80 (qui aura trois rangées de sièges) sont destinés à d’autres marchés. Ils ne seront pas vendus ici. Ces modèles seront conçus pour des régions du monde « où les routes sont plus étroites et les stationnements plus petits », explique le constructeur.

Durant la première moitié de 2022, le constructeur marquera aussi le lancement global du MX-30 hybride branchable utilisant une génératrice rotative. Enfin, la promesse a été faite de maintenir le CX-5, toujours très populaire, au sein de la gamme et de continuer de l'améliorer.