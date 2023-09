Mazda Canada a annoncé ce matin les prix et les caractéristiques du Mazda CX-30 2024, un modèle qui sera offert en édition Suna pour la première fois.

En plus de l’introduction du CX-30 Suna, le VUS profite d’améliorations technologiques tels un nouvel écran central de 10,25 pouces et des fonctionnalités de connectivité améliorées pour les applications Apple CarPlay et Android Auto.

Début des festivités à 28 150 $ (plus 2 095 $ de frais)

Le prix de base pour la version GX du CX-30 est fixé à 28 150 $. Ce modèle intègre un nouveau moteur 4-cylindres Skyactiv-G de 2,5 litres, en remplacement de l’ancien 4-cylindres de 2,0 litres, offrant au passage une augmentation de 28 % de la puissance et une meilleure efficacité énergétique. De plus, toutes les versions du CX-30 disposent du nouveau système i -Activ AWD et du dispositif G-Vectoring Control Plus (vectorisation du couple) en équipement standard.

Des options de couleurs

Un choix de couleurs premium est proposé, allant du Soul Red Crystal Metallic à 500 $ au Pure White Leather pour l’intérieur à 250 $, livrable avec certaines couleurs extérieures.

CX-30 GS 2024 : une montée en gamme

Au-delà de la variante GX, la version GS du CX-30 offre un ensemble complet d’équipements de sécurité i-Activsense, y compris un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction départ/arrêt et une assistance au maintien dans la voie. Le prix de cette version commence à 31 450 $.

L’ensemble de luxe GS

Le groupe de luxe GS, livrable pour 33 650 $, ajoute une foule d’options de confort, notamment des sièges en cuir synthétique et un grand écran tactile de 10,25 pouces.

Mazda CX-30 2024, de profil Photo : Mazda

CX-30 GT : le sommet du confort

Pour ceux qui recherchent le summum du luxe, le modèle CX-30 GT est proposé à 37 550 $. Il intègre une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs et de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confort, comme la navigation hors route et l’affichage tête-haute.

CX-30 GT Turbo : pour les amateurs de performances

Le modèle GT Turbo, au prix de 39 950 $, pousse l’expérience de conduite à un autre niveau grâce à son moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres qui développe 250 chevaux et 320 livres-pieds de couple avec du carburant à indice d’octane élevé (227 et 310, respectivement, avec un indice d’octane 87).

L'édition Suna : une classe à part

Finalement, l’édition spéciale Suna, construite à partir du modèle GT Turbo, se distingue avec un style intérieur et extérieur unique. Elle est proposée à 40 700 $.

Le Mazda CX-30 2024 est attendu chez les concessionnaires Mazda du Canada cet automne.