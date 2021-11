Mazda va nous présenter une flopée de nouveaux modèles au cours des prochaines années, dont le VUS CX-50 qu’elle va dévoiler le 15 novembre prochain. Ce produit, qui va se positionner au-dessus du CX-5 dans la gamme, peut être brièvement aperçu dans une vidéo publiée par l’entreprise, le tout en prévision de ses débuts la semaine prochaine.

Avant d’aller plus loin, on ne peut s’empêcher de contester la stratégie concernant la nomenclature. Rien n’est simple avec les CX-3, CX-30, MX-30, CX-5 et CX-50 maintenant. Vous êtes plusieurs à le manifester.

Concernant le nouveau joueur, il va utiliser la même plateforme que l’actuelle Mazda3 et le CX-30. On devine qu’il s’agira d’une version allongée de cette dernière, puisque le modèle sera plus massif que le CX-5, comme le CX-30 est plus généreux que le CX-3.

En fait, Mazda parle d’un VUS de taille intermédiaire. Puis, tendance à la mode, le CX-50 est présenté comme un véhicule « style de vie » avec des « capacités améliorées à la hauteur de la traction intégrale ». On verra bien de quelle façon cela va se traduire.

La production du Mazda CX-50 2023 va s’amorcer en janvier 2022 dans la nouvelle usine de Mazda en Alabama, une installation partagée avec Toyota. D’ailleurs, le nouveau Toyota Corolla Cross sera également assemblé à cet endroit. Mazda dispose toutefois de sa propre plateforme et ses propres mécaniques. Quant à la nouvelle plateforme longitudinale de Mazda et le moteur 6-cylindres en ligne qu’elle va recevoir, on parle d’une arrivée avec les futurs VUS CX-70 et CX-90, qui devraient tous deux être commercialisés d’ici 2023.

Plus de détails sur le CX-50 sont attendus le 15 novembre. On vous revient avec tous les détails à ce moment.