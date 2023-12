Les moteurs du CX-90 pour le Mazda CX-70 ?

• Le Mazda CX-70 proposerait les mêmes mécaniques que le CX-90.

En janvier 2023, Mazda nous présentait le CX-90, le premier véhicule d’une nouvelle ère qu’elle amorce dans son histoire, une davantage axée sur le luxe. En janvier 2024, la compagnie va dévoiler le prochain modèle issu de cette nouvelle approche, le CX-70.

On sait depuis longtemps que ce véhicule est en préparation et l’on pourra bientôt avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. Depuis quelques jours, le portrait est plus précis que jamais en raison d’informations qui ont été découvertes par le site AutoGuide.

Concrètement, ce sont des documents remis par Mazda au CARB (California Air Resources Board) qui révèlent que le CX-70 sera proposé avec les mêmes mécaniques que le CX-90. En octobre dernier, la firme avait laissé entendre que l’offre allait être sensiblement la même ; on a maintenant la preuve.

Le Mazda CX-90 2024 Photo : Mazda

C’est logique, car les deux véhicules partagent la même structure. Et bien que le CX-70 ne proposera pas une troisième rangée comme son grand frère, il sera quand même de taille imposante.

Pour ce qui est des mécaniques, rappelons que le CX-90 suggère deux blocs. Le premier est un 6-cylindres en ligne de 3,3 litres, aidé d’un turbocompresseur. Il délivre 280, 319 ou 340 chevaux, selon la version, et 369 lb-pi de couple. Le deuxième est un 4-cylindres de 2,5 litres qui, avec l’aide de moteurs électriques, offre 323 chevaux et 369 livres-pieds de couple… et une autonomie électrique de 42 km.

Il est possible que le CX-70 n’ait pas droit à la version plus puissante du 6-cylindres, ce qui permettrait à Mazda de réserver une exclusivité au CX-90. Ce sera à voir lorsqu’on présentera officiellement le modèle en janvier.

Le rouage intégral sera bien sûr de la partie, il va sans dire.