Le Mazda CX-70, annoncé pour 2024, est l'un des VUS les plus attendus du constructeur japonais Mazda. Initialement prévu pour 2023, son lancement vient d’être reporté d'un an. Ce VUS à venir se positionne entre le compact CX-50 et le nouveau CX-90 à trois rangées de sièges.

Il faut préciser que le CX-70 aura les mêmes dimensions que le CX-90 qui vient de paraitre sur le marché en tant que modèle 2024, la principale différence étant qu’il comprendra deux et non trois rangées des sièges.

Le Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : D.Boshouwers

Un nouveau VUS tout électrique en 2025

La nouvelle du retardement vient de la bouche de Tom Donnelly, patron de Mazda en Amérique du Nord. Dans le même entretien avec Automotive News, il a également confirmé que Mazda compte lancer un modèle tout électrique sur notre continent en 2025, après le retrait du modèle MX-30 après l’année modèle 2023. Tom Donnelly a précisé que ce nouveau VÉ prendra le nom d’un modèle existant. On s’entend qu’un CX-5 électrique pourrait être une option très intéressante pour les consommateurs canadiens.

Au sujet du CX-70 … 2025

Le CX-70 sera offert en deux configurations : une à essence et une hybride rechargeable. Le modèle à essence sera alimenté par un six cylindres turbo de 3,3 litres, tandis que la version PHEV combinera un moteur Skyactiv-G de 2,5 litres avec un moteur/générateur électrique, totalisant une puissance estimée à 325 chevaux et un couple de 370 lb-pi.

En ce qui est de la technologie et du confort, Mazda compte pousser l’aspect luxe et raffinement, comme dans le cas du nouveau CX-90. Le CX-70 sera donc équipé de l'affichage de conduite active (HUD), d'un système d'infodivertissement avec écran de 12,3 pouces, d'un toit ouvrant panoramique, d'éclairages ambiants, et d'un système audio Bose. Les sièges garnis de cuir Nappa, les finitions en bois et en métal brossé, ainsi que les technologies de sécurité i-Activsense font également partie de l’offre.