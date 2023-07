Mazda confirme la disparition du CX-9 après 2023

C’était un secret de polichinelle, mais Mazda vient de confirmer ce que tout le monde savait, soit que son VUS CX-9 allait tirer sa révérence sur le marché.

C’était une évidence depuis l’arrivée en scène du CX-90, une version améliorée et repensée de l’utilitaire à trois rangées de la compagnie. Et Mazda avait déjà déclaré que les CX-9 et CX-90 ne coexisteraient pas, comme le font les CX-5 et CX-50. Ce qui nous restait à savoir, c’était combien de temps (de mois) allait subsister le CX-9. On a eu la réponse en prenant connaissance du communiqué de presse émis par l’entreprise. Ce dernier stipule que la retraite du CX-9 est pour la fin de l’année 2023.

Lancé en 2007, le CX-9 a connu une carrière intéressante. Ses ventes ont été un modèle de stabilité aux États-Unis, même que c’est en 2022 que la compagnie a enregistré le meilleur bilan pour ce véhicule. La situation a été similaire au Canada alors que c’est en 2020 que le CX-9 a connu sa meilleure campagne.

Pour expliquer sa popularité, il faut tenir compte du fait que dans sa catégorie, c’était de loin le VUS le plus amusant à conduire.

Mazda CX-9 édition 100e anniversaire 2021 Photo : Mazda

Ceux intéressés par un exemplaire peuvent toujours s’en procurer un et l’on devine qu’en 2024, il sera encore possible de le faire en mettant la main sur les éditions non vendues, s’il en reste.

Ce qu’on sait maintenant, c’est qu’il n’y aura pas de modèle 2024. Toute la place est laissée au CX-90.