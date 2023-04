Mazda CX-9 Signature 2023 - Profil Photo : D.Heyman

• Auto123 met à l’essai en revue le Mazda CX-9 Signature 2023, toujours présent même si le CX-90 pointe le bout de son nez.

• La finition Signature fait passer le CX-9 en territoire haut de gamme.

Alors que l'arrivée sur le marché du multisegment CX-90 de 2024 est imminente - en fait, nous en avons déjà fait l'essai - n'oublions pas que le nouveau venu doit beaucoup au CX-9. Après tout, c'est ce modèle qui a représenté la première incursion de Mazda - en 2007 - dans ce qui est devenu l'un des segments les plus actifs du marché.

Mazda CX-9 Signature 2023 - Trois quarts arrière Photo : D.Heyman

L'extérieur

Bien que les peintures extérieures mates - en particulier les teintes grises - soient devenues très populaires, elles demeurent une teinte assez spécialisée et je ne suis pas certain qu'elles conviennent aux panneaux de carrosserie massifs d'un VUS à trois rangées de sièges. Elle convient bien à la Mazda3 Sport à hayon, mais donne une impression différente sur le CX-9, comme si Mazda en faisait un peu trop.

La finition Soul Red Crystal Metallic de mon modèle d'essai, elle, est unique et élégante. Mazda a peaufiné la teinte depuis un certain temps, au point de l'appliquer en couche encore plus épaisse qu'auparavant, ce qui lui confère un aspect très riche et haut de gamme. Ce serait mon choix si j’achetais une Mazda…

Points forts La finition rouge est décadente

La finition rouge est décadente Bonne posture

Bonne posture Le design des phares est subtilement agressif Points faibles Les jantes pourraient être bicolores

Les jantes pourraient être bicolores Les panneaux pourraient avoir quelques plis

Mazda CX-9 Signature 2023 - Intérieur Photo : D.Heyman

L'intérieur

Pour continuer sur le thème des couleurs, l'intérieur blanc pur de mon modèle d'essai est juste ce qu'il faut de classe et de fraîcheur. Il existe une option marron plus foncée, mais c'est tout. Il semble que le cuir Nappa qui équipe de série la finition Signature soit un élément coûteux, et en ajouter trop de teintes n'aurait probablement pas été une bonne affaire. Il n'en reste pas moins que l'absence de noir ou de charbon de bois est surprenant. Sachez que la version Kuro, plus « bas de gamme », est livrée de série avec un intérieur rouge grenat comme seul choix.

L'habitacle est agréable et même avec ses lignes fluides et sa ligne de toit quelque peu fuyante, le CX-9 est spacieux. Les passagers avant bénéficient de 1041 mm d'espace pour les jambes et de 1019 mm d'espace pour la tête (avec le toit ouvrant), tandis que les passagers de la deuxième rangée bénéficient d'un généreux espace pour les jambes de 1001 mm et d'un espace pour la tête de 978 mm.

L'ouverture des portes est telle qu'il est facile d'entrer et de sortir du CX-9, même si je me suis cogné le genou contre la console centrale à quelques reprises pendant mon essai. Une fois installé, j'ai trouvé le siège du conducteur à 10 réglages électriques très confortable. La position idéale est très facilement trouvée.

Mazda CX-9 Signature 2023 - Sièges de 3e rangée Photo : D.Heyman

Avec le modèle Signature, les sièges capitaines de deuxième rangée sont le seul choix possible ; la grande console centrale qui les sépare est idéale pour le confort, le rangement et la pose de tasses. Ces sièges sont également chauffants et les passagers disposent de leurs propres commandes de climatisation. Cependant, les extras au niveau de la deuxième rangée s'arrêtent là : il n'y a pas de système de divertissement à l'arrière, notamment. Ce n'est pas une surprise totale car même si le CX-9 Signature est plus luxueux, ce sont généralement les véhicules plus haut de gamme qui disposent de cette fonction.

Je pense que j'ai été encore plus impressionné par la troisième rangée de sièges. Il y a de la place pour deux personnes à l'arrière et, avec les fauteuils capitaines au milieu, l'accès n'est pas difficile, même pour les personnes plus grandes et plus corpulentes. Une fois à l'intérieur, la banquette convient parfaitement aux adultes pour les trajets courts, et aux enfants en tout temps. Il y a des porte-gobelets et des bacs de rangement de chaque côté, ainsi que deux des six ports USB que l'on trouve à l'intérieur.

Tout cela indique que la troisième rangée est destinée à être utilisée assez régulièrement. Mais il est également possible de rabattre ces sièges sur le plancher, ce qui offre un espace de chargement de 1082 litres ; en rabattant tous les sièges, ce volume passe à 2017 litres. Il y a également un espace de rangement sous le plancher à l'arrière. L'espace est plus que suffisant pour une famille de quatre personnes en vacances, c'est certain.

La finition Signature est équipée de sièges chauffants à l'avant et à la deuxième rangée, de sièges avant ventilés, d'Android Auto et d'Apple CarPlay, ainsi que de la recharge sans fil. Notez toutefois que si le CX-9 est désormais équipé du dernier système d'infodivertissement de Mazda, il a perdu Apple CarPlay et Android Auto sans fil lors de la transition. Pour le reste, vous bénéficiez d'un écran plus grand de 10,25 pouces, d'un système d'exploitation plus rapide et d'une nouvelle interface.

Mazda CX-9 Signature 2023 - Avant Photo : D.Heyman

Le nouveau système n'est pas le plus impressionnant du segment ; Mazda reste à la traîne lorsqu'il s'agit de son interface d'infodivertissement native. Outre les graphismes un peu ternes, le fait de devoir appuyer sur plusieurs boutons à chaque fois que l'on veut changer de station de radio est agaçant. En revanche, le système audio Bose à 12 haut-parleurs est de bonne qualité, de même que la climatisation à trois zones et le volant chauffant. Il n'y a pas grand-chose que je puisse demander de plus à mon VUS à trois rangées de sièges.

Points forts Matériaux de qualité (cuir Nappa)

Matériaux de qualité (cuir Nappa) Bon espace de chargement

Bon espace de chargement 3e rangée utilisable et facile d'accès Points faibles Le système d’infodivertissement

Le système d’infodivertissement Habitacle un peu bruyant

Habitacle un peu bruyant Pas de toit ouvrant panoramique en option

Mazda CX-9 Signature 2023 - Volant Photo : D.Heyman

La conduite

La puissance provient du 4 cylindres turbocompressé de Mazda qui développe 250 chevaux et 320 lb-pi de couple (avec du supercarburant), transmis aux roues par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 6 rapports avec palettes au volant.

Le CX-9 n'est pas un poids plume, pesant tout près de 2 000 kg, mais cet excellent moteur se moque des rampes d'accès à l'autoroute et des manœuvres de dépassement. Franchement, on a droit à un excellent équilibre entre le moteur et la transmission. Je ne me suis jamais senti en manque de la puissance que peut livrer un plus gros V6 atmosphérique, comme c'est souvent le cas avec les véhicules de ce type.

Il a fallu un peu de temps à Mazda pour se mettre en marche avec les turbos, mais clairement, ces ingénieurs ne se sont pas tournés les pouces. Ils ont réussi à offrir un groupe motopropulseur doux avec un faible décalage du turbo et une courbe de couple agréablement plate. Le couple maximal est atteint à seulement 2 000 tr/min, ce qui signifie que la puissance est toujours au rendez-vous et qu'il n'est pas nécessaire de passer plus de 8 rapports truqués pour en tirer le meilleur parti.

On peut également activer le mode Sport, mais je ne l'ai utilisé qu'une poignée de fois, sinon moins, car il n'ajoute que très peu à l’expérience de conduite. Oui, il laisse le moteur tourner un peu plus longtemps et la réponse de l'accélérateur est peut-être accrue, mais vous consommez plus de carburant. Je ne suis pas sûr que le gain en termes de dynamique soit suffisant pour le justifier.

Mazda CX-9 Signature 2023 - Arrière Photo : D.Heyman

Globalement, le CX-9 demeure un Mazda et le slogan « zoom zoom » du constructeur n'est pas perdu même dans le cas de ce VUS. Le volant (étonnamment petit) est réactif et immédiat, et les amortisseurs bien réglés minimisent le roulis de la carrosserie. Tout cela donne un grand VUS à trois rangées qui se conduit plus comme son petit frère à deux rangées, le CX-5. Je peux l’affirmer notamment parce que j'ai conduit le dernier CX-5 peu de temps après ma semaine avec le CX-9.

La dynamique de conduite n'est pas parfaite, les lacunes se situant principalement au niveau des freins. Pour faire simple, il faut appuyer trop fort sur la pédale pour obtenir la puissance de freinage souhaitée, et les freins manquent dangereusement de sensations. On a presque l'impression qu'ils sont trop petits pour le CX-9, mais j'ai rencontré le même problème dans le CX-5, qui est plus petit et plus léger que le 9.

Points forts Puissance turbo douce

Puissance turbo douce Se comporte comme un véhicule beaucoup plus petit

Se comporte comme un véhicule beaucoup plus petit Direction directe et bien dosée Points faibles Un peu assoiffé

Un peu assoiffé Freins faibles et sans sensation

Freins faibles et sans sensation Le mode sport apporte peu

Mazda CX-9 Signature 2023 - Écusson Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Pourquoi passer autant de temps à discuter des caractéristiques de conduite d'un VUS à trois rangées ? Parce que le CX-9 a tout ce qu'il faut pour justifier cet angle d'attaque. Il offre également l'espace et les équipements intérieurs dont la plupart des acheteurs d’utilitaires du genre ont besoin, ce qui en fait un excellent mélange de deux mondes.

Il commence cependant à accuser le poids des ans. Aussi luxueux que soient les éléments intérieurs, le style n'est pas aussi évasé ou audacieux que celui du Toyota Highlander ou du Mitsubishi Outlander - ce que je ne pensais pas dire un jour à propos d’une Mazda. Si c'est un problème pour vous, vous devriez peut-être aller voir du côté du CX-90. Le CX-9 demeure néanmoins un multisegment au style extérieur réussi, à l'intérieur de grande qualité et aux performances remarquables, le tout pour un prix assez raisonnable.

Quelques-unes de vos questions sur le Mazda CX-9 Signature 2023 :

En quoi la version Signature du CX-9 diffère-t-elle de l'édition Kuro ?

L'édition Kuro est davantage un ensemble esthétique. Elle ajoute des couleurs extérieures et intérieures spéciales, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de cuir Nappa, ni de sièges capitaine à la deuxième rangée, ni de matelassage spécial sur les sièges. Le CX-9 Signature bénéficie également d'un éclairage spécial de la calandre, ce qui n'est pas le cas de la variante Kuro.

Le CX-9 survivra-t-il à l'arrivée du CX-90 ?

Certainement pas. Le CX-90 remplace en effet le CX-9 dans le segment des véhicules multisegments à trois rangées de sièges.

ÉVALUATION 77 % Design 7,5/10 Performance 8/10 Espace intérieur 8,5/10 Technologie et sécurité 7/10 Économie de carburant 7/10 Rapport qualité 8/10