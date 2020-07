Mazda CX-30 2021 : détails et prix pour le Canada

Mazda Canada a publié les détails concernant son petit VUS CX-30 2021. Lancé l’année dernière, le modèle subit relativement peu de changements, mais il y a quelques mises à jour au niveau de l’offre et de nouveaux équipements de série qui méritent d’être soulignés, notamment la présence de la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Le prix de départ de 24 550 $ représente une augmentation de 600 $ par rapport à cette année.

Le modèle de base GX est désormais équipé de série de phares à allumage et extinction automatiques et d’essuie-glace à détection de pluie. Un écran central de 8,8 pouces avec le système Mazda Connect est géré via le bouton de commande multifonctionnel situé dans la partie inférieure de la console centrale. Il y a deux entrées USB à l’avant, un système audio Mazda Harmonic Acoustics à huit haut-parleurs, la connectivité Bluetooth, des phares à DEL et un frein de stationnement électronique avec fonction de maintien automatique.

Toutes les versions du CX-30 sont également dotées du démarrage à bouton-poussoir, d’un compteur numérique avec écran ACL de sept pouces, de sièges avant chauffants et d’un système d’entrée sans clé à télécommande éclairée. Le système de sécurité i-Activsense de série comprend la surveillance avancée des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière.

Le groupe motopropulseur de cette version GX est un 4-cylindres SkyActiv-G de 2 litres produisant 155 chevaux et 150 livres-pieds de couple. Les acheteurs peuvent opter pour un moteur SkyActiv-G de 2,5 litres produisant 186 chevaux et 186 livres-pieds de couple. La configuration par défaut est à traction, mais la traction intégrale i-Activ est livrable en option.

Mazda CX-30

Ensuite, on passe à la version GS, animée par le moteur de 2,5 litres. Ici aussi, la configuration par défaut est à traction, avec le rouage intégral en option. Les roues en alliage de 16 pouces du modèle de base sont remplacées par des roues de 18 pouces.

En plus de l’équipement de sécurité i-Activ, vous bénéficiez également du régulateur de vitesse intelligent de Mazda avec la fonction arrêt/départ, ainsi que d’une foule de systèmes intelligents comme l’aide au freinage en ville, l’aide au freinage, la détection des piétons (caméra de détection avant), l’évaluation des distances, l’avertissement d’obstruction à l’avant, l’aide au maintien de la trajectoire, l’avertissement de sortie de voie, les feux de route automatiques et l’alerte de vigilance du conducteur.

Le volant et le pommeau de levier de vitesse sont également chauffants et gainés de cuir, et l’on retrouve la climatisation automatique à deux zones ainsi que des buses d’aérations à l’arrière.

Le revêtement en similicuir s’ajoute avec l’ensemble de luxe de la version GS, ainsi que d’autres caractéristiques telles qu’un siège conducteur à 10 réglages électriques avec support lombaire, la fonction de mémoire du siège conducteur, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique et le toit ouvrant à commande électrique.

Enfin, la livrée GT reçoit un système audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs, les services SiriusXM avec un abonnement d’essai de trois mois, SiriusXM Traffic Plus et Travel Link avec un abonnement d’essai de cinq ans, la navigation, des sièges en cuir, un hayon à ouverture électrique, un système d’éclairage avant adaptatif, un système avancé de télédéverrouillage, des palettes de changement de vitesse, un rétroviseur intérieur sans cadre avec atténuation automatique, des phares et des feux à DEL, un dégivreur d’essuie-glace avant, une grille de haut-parleur à la finition brillante et une grille avant noire à la finition brillante.

Le CX-30 GT est également équipé d’un affichage tête-haute, des paramètres de conduite active Active Driving Display, d’un système intelligent d’aide au freinage arrière et transversal, d’un système d’identification des panneaux de signalisation et de capteurs pour le stationnement arrière.

Voici les prix du Mazda CX-30 2021 pour le Canada :