La nouvelle variante à moteur turbo du Mazda CX-30 2021 va se vendre 36 250 $.

Le Mazda CX-30 a beau en être à ses débuts, il profite d’une nouveauté à signaler pour l’année 2021, soit la greffe du moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres de la marque sous son capot. Ce dernier sera offert avec la version GT du modèle.

Cette mécanique, on la connaît bien, car elle est pratiquement rendue partout à travers la gamme. On parle donc d’un moteur SkyActiv qui propose une puissance maximale de 250 chevaux et 320 livres-pieds de couple lorsqu’on ose lui proposer de l’essence à indice d’octane 93. Autrement, les chiffres indiquent 227 forces et 310 livres-pieds de couple avec du carburant régulier (indice 87).

Et vous pouvez vraiment utiliser les deux. Les ingénieurs de l’entreprise nous ont déjà confirmé (au lancement de ce moteur avec le CX-5) qu’il n’y avait aucun problème et que le bloc était pensé pour recevoir les différents indices d’octane sur le marché sans que cela altère son bon fonctionnement.

Avec cette version GT Turbo du CX-30, la traction intégrale i-Activ est bien sûr de série, tout comme une boîte automatique à six rapports qui est munie d’un mode sport. Et puisqu’on repose dans les sommets de la hiérarchie de Mazda avec un niveau de finition GT, l’équipement se veut complet avec notamment un écran de 8,8 pouces pour le système multimédia, les applications Apple CarPlay et Android Auto, l’accès sans clef, une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, un système de climatisation à deux zones, ainsi que des essuie-glaces qui détectent la pluie.

La sellerie de cuir, les sièges avant chauffants, le toit ouvrant, des roues de 18 pouces en alliage d’aluminium, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, de même que quelques logos Turbo ici et là sont aussi de la partie. C’est également complet en matière de caractéristiques de sécurité.

La version turbo du Mazda CX-30 2021 va se pointer en janvier chez les concessionnaires et elle sera proposée au prix de 36 250 $.

Photo : Mazda Mazda CX-30 turbo 2021, trois quarts avant