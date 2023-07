• Mazda proposera un nouveau ensemble Suna disponible sur plusieurs modèles en 2024.

La famille de produits Mazda n’est pas la plus nombreuse de l’industrie. Conséquemment, pour générer de l’intérêt et garder ses produits frais, il n’est pas rare de voir l’entreprise offrir des éditions spéciales de ses modèles ou simplement des groupes d’apparences leur permettant d’être distincts.

C’est dans cette optique que la compagnie annonce les nouvelles éditions Suna. Les modèles Suna partagent certains éléments de style avec les éditions Kuro que l’on a déjà vu au sein de la gamme. Par exemple, les Suna présentent des éléments extérieurs noir brillant, des jantes en alliage d’aluminium noir métallique, ainsi que des rétroviseurs latéraux et une calandre avant empruntant cette teinte.

Toutefois, ils se distinguent avec une peinture Sable de zircon métallisée qui est exclusive, ainsi qu’avec un intérieur qui présente un mélange de matériaux et de couleurs, comme un rembourrage Terracotta avec accents en suède noir, combiné à des surpiqûres Terracotta et à des touches bronze foncées.

Disons que ça permet aux modèles d’offrir une saveur différente qui va assurément plaire à certains acheteurs.

Mazda CX-5 Photo : Mazda

Quels modèles Mazda 2024 seront offerts en version Suna ?

Au Canada, Mazda va offrir l’approche Suna avec la Mazda3 Sport, le MX-30, le CX-30 et le CX-5.

Mazda précise que la philosophie Suna se marie avec la performance, indiquant que les modèles qui la proposent (mis à part le MX-30 électrique) sont équipés d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, un moteur qui propose jusqu’à 256 chevaux et 320 livres-pieds de couple avec de l’essence à indice d’octane 93. Autrement, avec du carburant régulier, la prestation est de 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Une boîte automatique à six rapports, qui se veut un modèle en matière de fiabilité, fait équipe avec cette mécanique.

Les éditions Suna seront proposées avec les versions 2024 des modèles précités. Les prix et d’autres détails les entourant seront divulgués en même temps que les informations à venir concernant les modèles 2024.