• La Volkswagen Jetta GLI 2024 aura une version 40e anniversaire.

C’est en 1984 que Volkswagen a commercialisé la première version GLI de sa berline Jetta. Pour célébrer les 40 ans de ce modèle, la compagnie a décidé de proposer une version 40e anniversaire pour la prochaine année.

On se souviendra que lors du renouvellement du modèle il y a cinq ans, une variante 35e anniversaire avait été offerte.

La nouvelle Volkswagen Jetta GLI 40e anniversaire 2024 Photo : Volkswagen

Et comment va se démarquer la nouvelle édition spéciale ? De façon simple et discrète, un peu à l’image de ce modèle méconnu à travers l’industrie.

La Jetta GLI 40e anniversaire va hériter d’accents commémoratifs, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les acheteurs auront le choix entre trois couleurs extérieures : Pure Gray, Pure White et Rising Blue. Quelle que soit la teinte choisie, la voiture sera dotée d’accents extérieurs noirs, de logos « GLI 40 » sur les ailes et de jantes de 18 pouces, également peintes en noir.

L'habitacle de la Volkswagen Jetta GLI 40e anniversaire 2024 Photo : Volkswagen

Siège de la Volkswagen Jetta GLI 40e anniversaire 2024 Photo : Volkswagen

La sellerie en tissu a été conçue spécifiquement pour l’édition 40e anniversaire, et le motif des sièges va varier d’une voiture à l’autre. Volkswagen le compare à une « empreinte digitale unique ». On retrouve aussi un logo « 40 » sur le rayon inférieur du volant, l’inscription « GLI 40 » sur les étiquettes des sièges aux seuils de porte, de même que le lettrage « GLI 1984 » au plateau du porte-gobelet. Les accents intérieurs rouges de la version régulière du modèle sont conservés.

Mécaniquement, rien ne change, ce qui signifie que c’est toujours le 4-cylindres de la compagnie (228 chevaux et 258 lb-pi de couple) que l’on retrouve à l’animation. Normalement, avec une GLI, la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports est d’office alors que la transmission automatique à sept rapports et à double embrayage est livrable en option. Ce n’est pas spécifié, mais ça devrait être le cas pour cette édition spéciale.

Volkswagen Jetta GLI 40e anniversaire 2024 grise Photo : Volkswagen

Un échappement sport est de la partie et tout comme avec les autres Jetta GLI, cette édition 40e anniversaire va profiter de freins plus gros, d’un différentiel à glissement limité et du système d’amortissement adaptatif.

La Volkswagen Jetta GLI édition 40e anniversaire, qui va se pointer un peu plus tard au courant de l’été, ne sera produite qu’à raison de 1984 exemplaires pour le marché américain. Des nouvelles seront annoncées bientôt pour le Canada et nous mettrons à jour cette nouvelle à ce moment.

Logo de Volkswagen Jetta GLI 40e anniversaire 2024 Photo : Volkswagen