Mazda MX-30 : c’est terminé aux États-Unis

• Mazda met fin à la production de son VUS électrique MX-30 aux États-Unis.

La nouvelle qui suit n’a rien d’étonnant ; Mazda a décidé de cesser la commercialisation aux États-Unis de son seul modèle tout électrique, le VUS MX-30. La décision survient seulement deux années après les débuts du produit.

Pourtant, ça ne surprend personne. Le petit VUS semblait condamné dès le départ, non pas en raison d’un manque de qualités, mais bien parce que son autonomie n’était tout simplement pas suffisante à 160 km.

En vérité, ce n’est pas tant l’autonomie qui représentait un problème que le prix demandé. Mazda exigeait plus pour son modèle que Chevrolet pour sa Bolt et ses 417 km de liberté.

Le Mazda MX-30 est équipé d’une batterie de 32,0 kWh et propose une puissance de 143 chevaux, ce qui est aussi faible dans les standards d’aujourd’hui. Bref, il était à court à tous les chapitres.

Mazda MX-30 2022 blanche Photo : Auto123

Toujours au Canada … pour le moment

Notez que pour le moment, le modèle est toujours au catalogue pour l’année 2024 chez nous.

Aux États-Unis, ce qui lui a fait très mal, c’est qu’il n’a été offert qu’en Californie. En 2021, la compagnie en a vendu seulement 181 alors qu’en 2022, 324 unités trouvaient preneurs. Au cours des six premiers mois de l’année, 66 modèles ont été vendus.

On s’entend, pour un marché qui compte plus de 30 millions d’habitants, on parle de résultats faméliques.

Au lieu de proposer des véhicules entièrement électriques aux États-Unis, Mazda affirme que sa stratégie américaine va se concentrer sur les véhicules hybrides rechargeables. On a vu le CX-90 PHEV être lancé en début d’année avec une autonomie de 48 km. Un CX-70, plus petit, avec une variante enfichable, est prévu pour 2024.

Mazda MX-30 EV 2022 rouge Photo : Mazda

Comme mentionné, le MX-30 poursuit pour le moment sa carrière ici, ainsi qu’ailleurs sur la planète où il est offert en tant que modèle hybride rechargeable (R-EV) grâce à l’apport d’un moteur rotatif qui sert de prolongateur d’autonomie.

Au départ, les plans de Mazda incluaient la commercialisation de ce modèle aux États-Unis et chez nous. C’est pour le moment réservé à l’Europe et au Japon. En février dernier, Jeff Guyton, le chef de la direction de Mazda pour l’Amérique du Nord, confiait au magazine Automotive News qu’il n’était pas impossible que le nom MX-30 revienne, mais pas en tant que modèle tout électrique.

Une histoire à suivre, donc. Il ne faut seulement pas s’attendre à une longue carrière fructueuse pour le MX-30 électrique chez nous.