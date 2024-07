Mazda3 et Mazda3 Sport 2025 : prix et détails pour le Canada

Mazda Canada a annoncé les prix et les détails concernant ses Mazda3 et Mazda3 Sport 2025. Le modèle compact reste relativement inchangé par rapport à 2024 et s’affiche à un prix de départ de 24 900 $. Cela représente une augmentation de 700 $ par rapport à l'an dernier.

Mazda3 2025 — quoi de neuf ?

Il n’y a pas de changements notables pour 2025, le modèle de quatrième génération poursuivant son parcours, lui qui a fait ses débuts pour l’année 2019.

L’édition 2025 ajoute plus de caractéristiques de sécurité de série et intègre quelques nouvelles caractéristiques comme Alexa (avec les versions GT), ainsi qu’une nouvelle version du système de navigation en ligne, qui peut être mis à jour par le biais de mises à jour par voie hertzienne (en option, également sur les versions GT).

De plus, la version haut de gamme Suna revient pour la nouvelle année-modèle (disponible uniquement en version Sport à hayon).

Extérieur

Les phares (automatiques), les phares de jour et les feux sont à DEL. La voiture repose sur des jantes en alliage d’aluminium de 16 pouces à finition argentée métallisée. La calandre de la berline est mate, tandis que celle du modèle à hayon est noir brillant.

Mazda3 2024/25, intérieur | Photo : Mazda

Intérieur

La Mazda3 est équipée de série d’un écran multimédia de 8,8 pouces avec connectivité câblée pour les applications Apple CarPlay et Android Auto. Elle profite aussi d’un démarrage par bouton-poussoir, d’un accès sans clé éclairée, d’une caméra de recul, de deux ports USB de type A à l’avant, de la téléphonie Bluetooth, d’une chaîne audio à six haut-parleurs, d’un frein de stationnement électronique et de sièges en tissu noir (chauffants à l’avant).

Les modèles reposant plus haut dans la gamme héritent progressivement de plus d’équipements, parmi lesquels on trouve un écran plus grand de 10,25 pouces, une chaîne audio Bose de meilleure qualité, une sellerie en similicuir, un siège conducteur à réglages électriques, le chargement de téléphone sans fil et la connectivité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Motorisations des Mazda3 et Mazda3 Sport 2025

La Mazda3 profite toujours de série d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres Skyactiv-G à aspiration naturelle, un bloc qui développe 191 chevaux et 186 lb-pi de couple. Les acheteurs peuvent choisir entre une boîte automatique à six rapports avec mode manuel ou une boîte manuelle à six vitesses en option, bien que cette dernière ne soit livrable qu’avec la version GT à traction et en configuration à hayon. Parmi les autres équipements de série figurent la technologie de désactivation des cylindres et le système G-Vectoring Control Plus.

Les modèles GT Turbo sont équipés d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres Skyactiv-G, un moteur qui peut produire jusqu’à 250 chevaux et 320 lb-pi de couple avec du carburant à indice d’octane 93, ou 227 chevaux et 310 lb-pi de couple avec du carburant à 87 d’indice d’octane. Les modèles ainsi équipés ne peuvent pas être dotés de la boîte de vitesses manuelle, ce qui laisse l’automatique comme seul choix. La traction intégrale i-Activ est également de série.

Prix canadiens des Mazda3 et Mazda3 Sport 2025

- Mazda3 GX à traction — PDSF de 24 900 $

- Mazda3 Sport GX à traction - 25 650 $

- Mazda3 GS à traction - 27 500 $

- Mazda3 Sport GS à traction - 28 250 $

- Mazda3 GS à traction, avec ensemble de luxe - 29 700 $

- Mazda3 Sport GS à traction, avec groupe de luxe - 30 450 $

- Mazda3 GS 4RM, avec groupe de luxe - 31 700 $

- Mazda3 Sport GS 4RM, avec groupe de luxe - 32 450 $

- Mazda3 Sport GT à traction, manuelle - 34 450 $

- Mazda3 GT à traction, auto - 33 700 $

- Mazda3 Sport GT à traction, auto - 34 450 $

- Mazda3 GT 4RM Auto - 35 700 $

- Mazda3 Sport GT 4RM Auto - 36 450 $

- Mazda3 GT Turbo 4RM - 38 100 $

- Mazda3 Sport GT Turbo 4RM - 38 850 $

- Mazda3 Sport Suna Edition 4RM - 39 600 $

Il existe également des options de couleurs plus haut de gamme, dont le prix varie entre 250 et 500 $. Les prix n’incluent pas les frais de transport et de préparation de 1 995 $ ni les taxes.